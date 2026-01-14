¡Ú°ÙÂØ¡Û¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï±ßÇä¤êºÆ³«¤ËÆ°¤¯¤Î¤«¡©
¶âÍøº¹¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤±ß°Â¤Ï¥Ø¥Ã¥¸F¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½èÊ¬¤¬°ì°ø¤«
ÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Î139±ß¤ò°ÂÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÆüÊÆ¶âÍøº¹¡ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¡Ë¤Î½Ì¾®·¹¸þ¤¬Â³¤¯Ãæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ê¿ÞÉ½1»²¾È¡Ë¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ú¿ÞÉ½1¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈÆüÊÆ¶âÍøº¹¡Ê2025Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
2025Ç¯5·î¤«¤é¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤È´ðËÜÅª¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¥Ø¥Ã¥¸F¡Ë¤Î¼è°ú¤òÈ¿±Ç¤¹¤ëCFTC¡ÊÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ËÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½Ì¾®¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·îËö¤Ë¤ÏÌó18ËüËç¤È¤¤¤¦¶õÁ°µ¬ÌÏ¤Î±ßÇã¤¤±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÏ¿Åª¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½Ì¾®¤Ë¸þ¤«¤¦Æ°¤¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½2»²¾È¡Ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Û¤È¤ó¤ÉÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤2025Ç¯5·î°Ê¹ß¤ÎÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÆ¥É¥ëÇã¤¤¡¦±ßÇä¤ê¤Î°ì³Ñ¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥¸F¤Î±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½èÊ¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¡Ú¿ÞÉ½2¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2025Ç¯1·î～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
CFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Û¤Ü¾ÃÌÇ¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Îº¢¤«¤éÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤âÂÆ§¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ø¥Ã¥¸F¤Î±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó½èÊ¬¤ËÈ¼¤¦±ßÇä¤ê¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÊÆ¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤¬¹¤¬¤ë¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±ßÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î½èÊ¬¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¥Ø¥Ã¥¸F¤¬¿·¤¿¤Ë±ßÇä¤ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó³ÈÂç¤ËÆ°¤¯¤«¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
2024Ç¯¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤Ç¤Ï±ßÇä¤ê¼çÆ³¡á¥Ø¥Ã¥¸F¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç±ßÇã¤¤¤ËÂçÅ¾´¹
¥Ø¥Ã¥¸F¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÌó38Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë161±ß¤È¤¤¤¦¡ÖÎò»ËÅª±ß°Â¡×¤òµÏ¿¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢±ßÇä¤ê¤Î¼çÆ³Ìò¤ò±é¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£CFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇä¤ê±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇã¤¤±Û¤·¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤Ë¤Û¤Ü¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë18ËüËç¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½3»²¾È¡Ë¡£¡Ú¿ÞÉ½3¡ÛÊÆ¥É¥ë¡¿±ß¤ÈCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡Ê2022Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ±ßÇä¤ê¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î¤Ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏµÕ¤Ë±ßÇã¤¤¤ÎÀÑ¶Ë²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï±ßÇã¤¤±Û¤·¡ÊÊÆ¥É¥ëÇä¤ê±Û¤·¡Ë¤¬Ìó18ËüËç¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤Îµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ßÇã¤¤¤ÎÀÑ¶Ë²½¤Ï¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ì»þ5¡ó°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüÊÆÀ¯ºö¶âÍøº¹¤Ï¤½¤Î¸å½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ªÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¶âÍøº¹¤«¤éÉÔ¹çÍý¤Ê±ßÇã¤¤¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤«¡á¥Ø¥Ã¥¸F
2008Ç¯¤Î¡Ö¥êー¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¸å¤ËÊÆ¹ñ¤â¥¼¥í¶âÍøÀ¯ºö¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢ÆüÊÆÀ¯ºö¶âÍøº¹¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Î¾õ¶·¤¬¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤´ÖÂ³¤¯¤È¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢CFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ßÇã¤¤±Û¤·ºÇ¹â¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î7ËüËç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½4»²¾È¡Ë¡£¤½¤Î2016Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ï¤Ê¤ªÂçÉý¤ÊÊÆ¥É¥ëÍ¥°Ì¡¦±ßÎô°Ì¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶âÍøº¹¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔÍø¤Ê±ß¤ÎÇã¤¤±Û¤·¤¬¶õÁ°µ¬ÌÏ¤Î18ËüËç¶á¤¯¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¿ÞÉ½4¡ÛCFTCÅý·×¤ÎÅêµ¡¶Ú¤Î±ß¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÆüÊÆÀ¯ºö¶âÍøº¹¡Ê2005Ç¯～¡Ë ½Ð½ê¡§LSEG¼Ò¥Çー¥¿¤è¤ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤¬ºîÀ®
¤³¤Î¶âÍøº¹¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¤Ê¥Ø¥Ã¥¸F¤Î±ßÇã¤¤ÀÑ¶Ë²½¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ê±ß¹â¤Î¡Ö³Î¿®¡×¤Ê¤·¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤À¤í¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¡Ö¶¯¤¤ÊÆ¥É¥ë¤¬ÎÉ¤¤¤¬¡¢ÊÆ¥É¥ë°Â¤ÎÊý¤¬ÌÙ¤«¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤ËÄÌ²ß¹â¤òÍ×µá¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¶âÍøº¹¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¤Ê¥Ø¥Ã¥¸F¤Î±ßÇã¤¤ÀïÎ¬¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥Ø¥Ã¥¸F¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤«¤é°ìÊÑ¤·±ßÇä¤ê³ÈÂç¤ËÆ°¤¯¤«¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÈùÌ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¥Ø¥Ã¥¸F¤¬±ßÇä¤ê³ÈÂç¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÂ³¤±¤¿¾ì¹ç¡¢±ß°Â¤â¸ÂÄêÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤«¤¬¼¡¤Î¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
µÈÅÄ ¹± ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦FX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È·ó¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£ FX³ØÄ¹