【「葬送のフリーレン 第2期」第1話】 1月16日23時～ 放送予定

TVアニメ「葬送のフリーレン 第2期」第1話「じゃあ行こうか」の先行場面カットとあらすじが公開された。放送時間は1月16日23時より。

満を持して第2期の放送が開始されるTVアニメ「葬送のフリーレン」。通算29話目のエピソードとなっており、一級魔法使い試験を経て北側諸国の旅を進めるフリーレン一行は、魔法を無効化する力を持った鉱石“封魔鉱”が広がる穴に落ちてしまう。放送に先駆けてフリーレンたちの姿が確認できる先行場面カットが公開された。

第1話「じゃあ行こうか」あらすじ

魔法都市オイサーストを後にし、北側諸国の道を行くフリーレン、フェルン、シュタルク。その道中、緩んだ地盤から穴の中へ落ちてしまう。そこは魔法を無効化する力を持った鉱石“封魔鉱”が一面に広がっていた。フリーレンとフェルンが魔法を使うことができず、地上に続く道を探すが、そこに魔物が現われて……。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会