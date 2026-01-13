【龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties】 2月12日 発売予定 価格： パッケージ版・デジタル版 8,990円 デラックス・エディション：11,440円

セガは、2月12日に発売を予定しているプレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2 /PC（Steam）用アクションアドベンチャー「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」についてSEGA Accountとの連携特典を公開した。

SEGA Accountは、キャンペーンへの応募やセガ・アトラスのタイトルに関するプレイ状況などを確認できるサービス。「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」の対応プラットフォームアカウントと連携を行なうことで、ゲーム内コンテンツ「春日一番コーディネートセット」がプレゼントされる。主人公・桐生一馬を赤いスーツまたは赤いアロハシャツ姿にできるコンテンツになっている。

登録期間は本日1月13日より4月13日23時59分までで、コードは発売日となる2月12日より4月13日23時59分にかけて順次配布される。

