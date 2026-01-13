今日13日、横浜からウメ開花の便りが届きました。平年より19日も早く、2024年に記録した1月15日を更新し、観測史上最も早い開花となりました。

横浜で観測史上最も早いウメの開花

今日13日、横浜でウメが開花しました。平年よりも19日早く、また昨年より18日も早い開花となっています。関東では1月11日の銚子(千葉)に次ぐ、2番目の開花です。



今日13日は日本海を進む前線や低気圧に向かって、南から暖かな空気が流れ込んでいます。このため関東から西の太平洋側を中心に気温が上昇。横浜では日中の気温は15.4℃まで上がり(午後2時までの時点)、3月下旬並みの暖かさになりました。





花の少ない時期を彩るウメ たくさんの別名が

ウメは古くから日本人に愛され、ウメを表現するたくさんの言葉が生まれてきました。

いくつかご紹介します。

▼春告草(はるつげぐさ)

梅は「春が来たよ」と教えてくれるように咲くため。

▼風待草(かぜまちくさ)

春風を待つようにして咲くことから。

▼匂草(においぐさ)

梅と言えば美しい花もそうですが、どこか甘酸っぱい匂いが特徴的。

▼花の兄

梅の花は1年の中でも、ほかの花に先駆けて早い時期に咲きます。

そこから『百花の魁(さきがけ)』という別称も。

▼雪萼霜葩(せつがくそうは)

「萼」は花の付け根のこと、「葩」は花。

冷たい雪や霜に負けず、その雪や霜のように真っ白に美しく咲く梅のことを表す言葉。



これからは各地でウメが開花し、花の少ない時期を彩ってくれます。

穏やかに晴れた日はウメを探して、一足早い春を楽しむのもよさそうです。