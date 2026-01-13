³¹¤Ç¸«¤ë¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¤Ê¤¼¿Íµ¤¡© ·Ú¤Ç1°Ì¤â¡Èº£¸å¤Ï¸º¤ë¡É°Õ³°¤Ê»ö¾ð¤È¡¢¼¡¤Ë¡ÖÃêÁª¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÈÖ¹æ
Ææ¤Î¿ô»ú¡Ö358¡×¤Ê¤¼¿Íµ¤¡© ¼¡¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤ëÈÖ¹æ¤Ï¡©
¡¡³¹Ãæ¤Ç¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬µÞÁý¤·¤¿¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¤½¤Î¿Íµ¤¤ÏÀäÂç¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ëº£¸å¤Ï¡Ö¸º¾¯¡×¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î»ö¾ð¤È¡¢¼¡¤ËÃêÁª²½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤ÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°¦¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¹¥¤ß¤Î¿ô»ú¤òÁª¤Ù¤ë´õË¾ÈÖ¹æÀ©ÅÙ¡£
¡¡ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÁÛ¤¤¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯ÆÃ¤Ë¡Ö358¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÎÁõÃåÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¡¢Á´¹ñ¤ÇÃêÁª¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö¹âÎæ¤Î²Ö¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æº£¸åÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î°Õ³°¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö1¡×¤ä¡Ö8¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ì·å¤Î¿ô»ú¤ä¡¢¡Ö1122¡Ê¤¤¤¤É×ÉØ¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ö358¡×¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌ®Íí¤Î¤Ê¤¤¤³¤Î3·å¤Î¿ô»ú¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¡Ö±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ëÀâ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢É÷¿å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö3¡×¤Ï¶â±¿¡¢¡Ö5¡×¤ÏÄë²¦¤äºâ±¿¡¢¡Ö8¡×¤ÏÀ®¸ù¤äºÇÎÉ¤ÎµÈ¿ô¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¶¯¤Î³«±¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Îò»ËÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤ÏÆÁÀî¾·³²È¤Î3Âå²È¸÷¡¦5Âå¹ËµÈ¡¦8ÂåµÈ½¡¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ä¡¢À¾Í·µ¤Îº»¸ç¾ô¡Ê3¡Ë¡¦Â¹¸ç¶õ¡Ê5¡Ë¡¦ÃöÈ¬²ü¡Ê8¡Ë¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ª¼á²àÍÍ¤¬¸ç¤ê¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬35ºÐ8¥ö·î¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àâ¤â¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÄê¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â±¿¤äÀ®¸ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¹¬Ê¡¤ò´ê¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¿´Íý¤¬¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ò¡ÖÁ´¹ñ¶è¡×¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤ÎºÝ¤ËÁ´¹ñ¼«Æ°¼ÖÉ¸ÈÄ¶¨µÄ²ñ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´õË¾ÈÖ¹æ¤Î¿ä°Ü¤ò10Ç¯Ã±°Ì¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2015Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°·÷³°¤À¤Ã¤¿¡Ö358¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¸åµÞÂ®¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÅÐÏ¿¼Ö¡¦·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÌä¤ï¤ºÁ´¤Æ¤Î¼Ö¼ï¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Ú¼«Æ°¼ÖÉôÌç¤ÇÃÇ¥È¥Ä¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Ç¤â4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤â¤Ï¤ä°ìÉô¤Î¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025È¯É½¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü2025Ç¯ Âè2²ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼ ´õË¾ÈÖ¹æ¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú·Ú¼«Æ°¼Ö¡Û 1°Ì¡¡358 2°Ì¡¡2525 3°Ì¡¡3 4°Ì¡¡8008 5°Ì¡¡1 6°Ì¡¡1122 7°Ì¡¡11 8°Ì¡¡8 9°Ì¡¡5 10°Ì¡¡1001
¡Ú5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¡Û 1°Ì¡¡2525 2°Ì¡¡1122 3°Ì¡¡1 4°Ì¡¡358 5°Ì¡¡8 6°Ì¡¡3 7°Ì¡¡8888 8°Ì¡¡1010 9°Ì¡¡1188 10°Ì¡¡8008
¡Ú3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¡Û 1°Ì¡¡1 2°Ì¡¡8 3°Ì¡¡3 4°Ì¡¡5 5°Ì¡¡11 6°Ì¡¡8008 7°Ì¡¡8888 8°Ì¡¡7 9°Ì¡¡358 10°Ì¡¡1001
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ï¡Ö358¡×¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö1¡×¤ä¡Ö8¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ì·å¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤²áÇ®¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ÇÃêÁªÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¡¢2025Ç¯5·î19Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Ç¡ÖÃêÁªÂÐ¾Ý´õË¾ÈÖ¹æ¡×¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö358¡×¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·¼Ö¤Ï¡¢º£¸å½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Ç¡ÖÃêÁªÂÐ¾Ý¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´õË¾¤¹¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÃÏ°è¤ÇÊ§¤¤½Ð¤·À©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÌµ¿ÔÂ¢¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åý·×¾å¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°½ç°Ì¤âº£¸å¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼¡¤Ë¡ÖÆþ¼êº¤Æñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö2525¡Ê¥Ë¥³¥Ë¥³¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°É½¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö2525¡×¤Ï5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¼Ö¤Ç1°Ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç2°Ì¤È°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÄê¤ÎÈÖ¹æ¤¬¸Ï³é¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÃêÁªÂÐ¾Ý²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÌÎã¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¡Ö2525¡×¤â¶á¤¤¾Íè¡¢ÃêÁª¤Ê¤·¤Ç¤Ï¼èÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤Î¼±ÊÌµ¹æ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´ê¤¤¤ä¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥Ä¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¡£
¡Ö358¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¼èÆÀ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£