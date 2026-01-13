DeNA¡¦ËÒ¡¡º£Ç¯¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ïµï¹çÈ´¤¡ª¥Ð¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸½ÅÎÌ¤ÎÌÏÂ¤Åá¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°ºÆ¸½À¹â¤á¤ë
¡¡¤Þ¤µ¤Ë»ø¤À¡£DeNA¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡¢ÎãÇ¯¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤¹¼¯»ùÅç¡¦¼¯²°¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤ËÌÏÂ¤Åá¤òÍÑ¤¤¤¿µï¹çÈ´¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£ÌÜÅª¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢¿¿·õ¤ÇÃÃÏ£¤·¤ÆÄÌ»»868ËÜÎÝÂÇ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿²¦Äç¼£¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄ²ñÄ¹¡Ë¤Î¶ÃÏ¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¡£½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÈá´ê¤Î28Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¨¤â»Â¤ë¡£
¡¡²°ÆâÎý½¬¾ì¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¡ÈÆ»¾ì¡É¤È²½¤·¤¿¡£ËÒ¤ÏÄ¹¤µÌó1¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ1¥¥í¤ÎÌÏÂ¤ÆüËÜÅá¤ò¼ê¤Ë¡¢¤½¤ó¤¤ç¤Î»ÑÀª¤ÇÇØ¶Ú¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¡£±¦¼ê¤ÇÊÁ¤ò°®¤ê¡¢Ãæ¹ø¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é±Ô¤¯¤µ¤ä¤«¤éÅá¤òÈ´¤¤¤¿¡£¡ÖÉð»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¡£Ìó15Ê¬´Ö¡¢ºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤¶¤Þ¤ËÈ´Åá¤ÎÆ°ºî¤òÌÛ¡¹¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤ÎÎý½¬¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Öµï¹ç¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ã±¤ËÏÓ¤À¤±¤ÇÅá¤ò¿¶¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÎ´´¤äÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò´Þ¤á¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Õ¼±¤·¡ÖÂÎ´´¤Î¸å¤Ï¼ê¤ÎÆ°¤¡¢¾åÈ¾¿È¤Î±¦Â¦¤Èº¸Â¦¤ÎÆ°¤¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æ°ºî¤ÎºÆ¸½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂÇ·â¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ËÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡È¯°Æ¼Ô¤ÎÉÍÀî¾´¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î²¦¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡£²¦Äç¼£¤¬ÆüËÜÅá¤Î¿¿·õ¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´°À®¤µ¤»¡¢ÄÌ»»868ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçµÏ¿¤Î´ðÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿°ïÏÃ¤ÏÍÌ¾¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¤â¡Ê¿¶¤ê¤Î¡Ëµ°Æ»¤Î¥º¥ì¤¬À¨¤¯¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£²¦¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡È´¤¿È¤Î½ÅÎÌ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Ìó900¥°¥é¥à¡£ºÙ¤¯Çö¤¤·Á¾õ¤Î¤¿¤á¿¶¤êÈ´¤¯ºÝ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥Ö¥ì¤¬À¸¤¸¤ë¡£¤É¤Î»ÑÀª¤Ç¤âÆ±¤¸µ°Æ»¤ÇÅá¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤³¤È¤Ï»êÆñ¤Î¶È¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ò¹çÃ×¤µ¤»¤ë°Õ¼±ÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÎý½¬¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹WBC¤Ï3·î¡£2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÆþÇ°¤ËÅá¤ò¸¦¤®¤Ê¤¬¤éÂåÉ½Æþ¤ê¤ÎÊó¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁª¤Ð¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Ï½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ6»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦200¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡£º£²ó¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊDeNA¤Ç¤â¡ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£À¤³¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥»³¦¤Î¶¯¹ë¤ò»Â¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê½Å¸÷¡¡¿¸ÂÀÏº¡Ë
¡¡¢¦²¦Äç¼£¤Î¿¿·õ¥È¥ì¡¡62Ç¯¤Ëµð¿ÍÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹ÓÀîÇî»á¤Î²¼¡¢¹çµ¤Æ»¤äÆüËÜÅá¤Ç¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÈ¼«¤Î»ØÆ³Ë¡¤ÇÌÔÆÃ·±¤ò³«»Ï¡£Å·°æ¤«¤é¤Ä¤ë¤·¤¿Ã»ºý¾õ¤Î¿·Ê¹»æ¤ò¿¿·õ¤Ç»ÅÎ±¤á¤ëÁÇ¿¶¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢½¸ÃæÎÏ¤È´Ö¹ç¤¤¤ò¹â¤á¤¿¡£¹ÓÀî»á¤Î¼«Âð¤Î¾ö¤¬»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤ÉÁÇ¿¶¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸·¤·¤µ¤«¤é¡Ö¹ÓÀîÆ»¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìËÜÂÂÇË¡¤ò²ñÆÀ¤·¤¿64Ç¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó55ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿Åá¤ÏÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÚËÒ¤Î²áµî¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¼«¼ç¥È¥ì¡Û
¡¡¡ù22Ç¯¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¡¡ÂÎ´´¥È¥ì¤Î°ì´Ä¡£¼´Â¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥ß¥Ã¥È¤òÂÎÁ´ÂÎ¤Ç½³¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£
¡¡¡ù23Ç¯¥¨¥¢¥Ò¥Ã¥È¡¡Á÷É÷¸ý¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¾è¤»¡¢¶õµ¤¤ÎÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¾å²¼º¸±¦¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯ÂÇ·â¥Þ¥·¥ó¤òÆ³Æþ¡£ÈùÌ¯¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÂÐ±þÎÏ¤òÃÃ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ù24Ç¯¿ÍÂÎ¹ü³ÊÌÏ·¿¡¡1ÂÎ¤Î¿ÍÂÎ¹ü³ÊÌÏ·¿¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËÃÖ¤¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç¶¯²½¤¹¤ëÉô°Ì¤ò³ÎÇ§¡£Ìó500¥°¥é¥à¤ÎÌÚÅá¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤¹¤³¤È¤ÇÂÎ´´¤âÃÃ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ù25Ç¯Î°µå¸ÅÉð½Ñ¡¡½½¼ê¤Ë»÷¤¿Î°µå¸ÅÉð½Ñ¤ÎÉð´ï¡Öîà¡Ê¤µ¤¤¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¡¢Éª¤ä¼ê¼ó¤ò½À¤é¤«¤¯»È¤¦¤³¤È¤ÇÎÏ¤ß¤Î¤Ê¤¤Æ°ºî¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡£¡¡