ÆÀÅÀ²¦¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡¦Æü¹â¤ËJ¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¡¡Âç²ñ¸å¤Ë·èÃÇ¡Ä¡È½¢³èÃæ¡É¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç7¥´¡¼¥ë
¿ÀÂ¼³Ø±àFWÆü¹â¸µ¤Ï·è¾¡Àï¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï1·î12Æü¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¼¯Åç³Ø±à¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤Ë3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ÎFWÆü¹â¸µ¤ÏÂç²ñÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Î¾¹»¤È¤â½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ°È¾19Ê¬¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤éÇØ¸å¤Ø¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤ë¤ÈFWÆÁÂ¼ÉöÂç¤¬È¿±þ¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ïµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤¿GK¥×¥à¥é¥Ô¡¼¡¦¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Æü¹â¤¬¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤Æº¸Â¤Ç´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¡Öº¸Â¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æü¹â¤À¤¬¡¢GK¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸«¶Ë¤á¤Æ¡ÖÎäÀÅ¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎFWÁÒÃæÍª²ï¤ÈÆÀÅÀ²¦¤òÁè¤Ã¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÁÒÃæ¤¬4¥´¡¼¥ë¤ÎÂçÇúÈ¯¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç5ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿Æü¹â¤ò°ìµ¤¤ËÈ´¤µî¤ë6ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤ÇÂà¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤«¤éÎÞ¤â¤Ë¤¸¤ó¤ÇÆÀÅÀ²¦¤òÄü¤á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÀèÀ¸Êý¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¤¾¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·èÄêÎÏ¤ò¸«¤»¡¢7ÆÀÅÀ¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤ÎÃ±ÆÈÆÀÅÀ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯½Õ¤Þ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢Âç²ñÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¤â¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÆü郄¤Ë¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç²ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê·èÃÇ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿¸å¡¢Éüµ¢¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÉé½ý¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤â¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¿Æ¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¥×¥í¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç³Ø¹»¤òÁª¤ó¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤¬1ÈÖ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÎÀÀ¸³è¤Î¤¿¤á²ñ¤¦µ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤É¤ó¤ÊÈôÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê·¥ÅÄÅ¯Ï¯ / Tetsuro Kutsuwada¡Ë