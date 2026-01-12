日本の伝統技法「木組」をモチーフに伝統色“縹色”が映えるG-SHOCK『MRG-B2100D』が新登場！

カシオ計算機のタフネスウォッチ“G-SHOCK”の最上位シリーズ“MR-G”から、日本の伝統技法「木組」をモチーフに、青の伝統色「縹色（はなだいろ）」をあしらった『MRG-B2100D』が新登場。

『MRG-B2100D』は、伝統技法「木組」から着想を得た格子状の立体文字板に、日本の伝統的な青色である「縹色」を採用した耐衝撃ウオッチです。「木組」とは、金物を使わず木材を組み合わせる日本伝統の建築工法、木工技法のひとつ。

“MR-G”シリーズの製造拠点がある山形県の国宝・五重塔が、朝霧に包まれている幻想的な情景からインスピレーションを得て制作されたという本製品、その情景を表現した青のダイアルが、光や角度によって繊細な表情を変え、夜明けから朝へと移ろう美しさを映し出しています。

文字板は波状の凹凸と穴を持ち、木組のように緻密な幾何学模様を描き、格子の隙間から太陽光を取り込むことで、ソーラー充電機能も実現しています。

ケースとベゼルは27個の多パーツで構成され、一つ一つ丁寧に研磨してから精密に組み上げられています。

歴史ある日本の伝統技法と先進技術を融合した洗練されたモデル『MRG-B2100D』は、2026年1月16日（金）に発売。価格は572,000円（税込）です。