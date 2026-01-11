神奈川県横浜市にある人気家系ラーメン「いんなみ家」が11日に公式X（旧ツイッター）を更新し、客のルール違反を注意したと報告した。

同店では100円でライス食べ放題のサービスを行っているが「先程お客様には直接注意させて頂いたのですが、ライス食べ放題のシェアは本当にお辞めください。お代わりしてそれをお連れの女性の方に少しだけ…少しでも辞めて欲しいです。ファミレス様のドリンクバーとかと同じです。一口ならいいでしょ。ダメです。私にも家族がいます」と投稿。

「1月から社員さんもアルバイトさんも入ってくれてますます守る人達が増えました。その人達の生活を背負っています。本当にお願いです。ライス食べ放題のシェア、卓上の薬味をお残しなど本当に本当にお辞めになって欲しいです。もしこれ以上続くようでしたら、ライス食べ放題をやめることになってしまいます」と、サービス終了の可能性もあるという。

また「なるべく安い値段で手頃にいつでもふらっと来店出来るお店を目指しています。お互い気持ちよく生きていきましょう！ルールを守っている方はたくさん食べてくださいね！私もたくさん食べる方なので食べ放題嬉しいです！」とつづっていた。