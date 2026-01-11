「あり得ない」交通事故防止コンサルタントが絶句…生活道路を“爆走”し歩行者に追突するドラレコ映像の恐怖
交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネルで「歩行者の横で・・・そのスピード!? ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画を公開。生活道路における歩行者との事故の危険性に警鐘を鳴らし、ドライバーが遵守すべき法的な義務と運転の心構えについて解説した。
動画冒頭、上西氏は生活道路で車が歩行者に追突する衝撃的なドライブレコーダー映像を提示。続けて、実際に起きた痛ましい事故として、埼玉県で小学6年生の女の子が道路上で転倒したところを車にひかれ死亡したニュースに言及し、生活道路に潜む危険性を浮き彫りにした。
上西氏は、生活道路を「歩道と車道の区別のつかない道路」であり、一般的に「幅員が5.5m未満の道路」と定義。このような道路では車と歩行者の距離が必然的に近くなるため、事故のリスクが格段に高まると指摘する。その上で、道路交通法第18条の2を引用し、歩行者の側方を通過する際は「これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない」という法律上の義務があることを強調した。
特に、高齢者や子供は予期せぬ動きをすることが多いと上西氏は語る。突然の方向転換や転倒など、予測不可能な事態が起こり得るため、ドライバーは常に最悪のケースを想定した運転を心がけるべきだと訴えた。
最後に上西氏は、生活道路を走行する際のポイントとして「徐行または安全な間隔を保つ」ことを改めて提示。何が起こるか分からないという危険予測の意識を持ち、法律で定められたルールを遵守することが、悲惨な事故を防ぐために不可欠であると締めくくった。
このチャンネルは交通事故防止を目的としドライブレコーダーの事故映像を使い交通安全のポイントを解説しています。この番組で１件でも痛ましい交通事故が無くなれば幸いです。一般社団法人日本事故防止推進機構（JAPPA）理事長Yahoo!ニュースエキスパートコメンテーター 愛知県警察交通安全サポーター