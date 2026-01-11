100均でこんなに高スペな家電が買えるなんて…！期待以上の優秀っぷり！500円でも安い商品

ダイソーの商品の中ではちょっと珍しい、充電式の懐中電灯を見つけました！お値段550円（税込）ですが、価格以上に高性能っぷりに驚き！長距離を照射可能なズームインモードや、広範囲を明るく照らせるズームアウトモードを備えていて、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、災害時にも大活躍します。

商品情報

商品名：RECHARGEABLE LED LIGHT

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：最大径40×高さ151mm（収縮時）、175mm（伸長時）

本体質量（約）：95g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275816602

衝撃のハイスペック！ダイソーの『RECHARGEABLE LED LIGHT』

ダイソーの家電小物売り場を見ていたとき、懐中電灯タイプの充電式LEDライトを発見。

製造元メーカーは、あのオーム電機。実力派の商品を数々生み出している有名メーカーで、ダイソーでもたびたび商品を目にします。

ダイソーの棒状の懐中電灯の中では珍しい充電式ということもあり、試しに購入してみたところ、お値段550円（税込）とは思えない高性能っぷりに驚かされました！

このライトはディスプレイがついていて、電池残量がひと目で分かります。

充電の目安になるので、いざ使おうとしたらバッテリー切れ…という事態を回避できます。

充電はUSB Type-C式で、ケーブルは別売りです。

満充電までは約2時間で、満充電になるとディスプレイに「100」と表示されます。

このライトはズームイン・ズームアウトができ、キレイな円形の光を遠くまで照射することができます。

ヘッド部を前に出すとズームイン、戻した状態だとズームアウトになります。

照射距離は約230m！ズームで遠くまで照らせる！

Highモードでは約230ルーメンの明るさを誇り、約230m先まで照らすことができます。従来のLEDライトと比べてもかなり明るいです。

スイッチを押すとHigh→Low→点滅→OFFの順に切り替わります。

Highモードは約2.5時間連続点灯可能、Lowモードは約110ルーメン・約4時間連続点灯可能です。

こちらはズームアウトでワイド（拡散）ビーム照射したときの様子。

6畳の部屋の端から照らしてみると、反対側の壁まで強い光が届くほど明るいです。天井まで部屋の全体にふわっと光が広がります。

部屋の端から廊下を通って、玄関扉まで照らせるレベルで、遠くまで光が届くので広範囲を明るく照らすことができます。

点灯時のダークサークル（中心の明るい部分の周囲にできる暗いリング状の形のこと）が発生しにくく、発光元の模様が映り込みにくいのもポイント。

夜道でもかなり明るく目立つので、停電時や災害発生時の救難信号や遠くの出口や安全な場所を確認するのにも役立ちそうです。

今回は、ダイソーの『RECHARGEABLE LED LIGHT』をご紹介しました。

夜釣りやキャンプなどのアウトドアシーンや、停電・災害時の備えにもおすすめのアイテムです。

本体はプラ素材で軽量なので持ち運びにも便利で、本体にストラップ穴があるため吊るして使うこともできそうです。

お値段以上の高スペックアイテムなので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。