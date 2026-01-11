£µ·î¸òÈø¤ÇÇ¥¿±¤ÏÅß¡© Àä¿©½Ð»º¤Ë¡Ö¿²¤¿¤¤ê¤Ç¤â¶ÚÎÏ°Ý»ý¡×¡Ä¥¯¥Þ¤ÎÅßÌ²¤¬°å³Ø¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹
¼õÀºÍñ¤òÈ¾Ç¯¡ÖÀ£»ß¤á¡×
¡Ç25Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¯¥ÞÈï³²¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿ÍÎ¤¤Ø²¼¤ê¤ÆÍè¤ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤Æ¡¢ÅßÌ²¤ò¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥Þ¤ÏÅßÌ²Ãæ¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¡£ÅßÌ²¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â½Ð»º¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö½Ð»º¤¹¤ë¤È¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅßÌ²¤·¤Æ¤¤¤ë·ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢½Ð»º¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÅßÌ²¤äÈË¿£¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Î²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤ëÄÚÅÄÉÒÃË¶µ¼ø¡£
ÅßÌ²Ãæ¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢½©¤´¤í¤Ë¸òÈø¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢
¡Ö¥¯¥Þ¤Î¸òÈø´ü¤Ï£µ¡Á£¶·î¤´¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õÀºÍñ¡ÊÀµ³Î¤Ë¤Ïæõ¡Ë¤Ï»ÒµÜÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Ãå¾²¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤òàÃå¾²ÃÙ±ä¡í¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãå¾²¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅßÌ²¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£¤½¤ì¤«¤é£²¥õ·î¤ÎÇ¥¿±¡ÊÂÛ»ÒÈ¯°é¡Ë´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ½Ð»º¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÄÚÅÄ¶µ¼ø¡¦°Ê²¼Æ±¡Ë
¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤ÏàÃå¾²ÃÙ±ä¡í¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿Ê²½¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àµ³Î¤Ê¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿äÂ¬¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤»þ´ü¤Ë¸òÈø¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤¤¤»þ´ü¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¥¯¥Þ¤ÎÅßÌ²¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤11·î²¼½Ü¤«¤é£´·î²¼½Ü¤Î£µ¥õ·î´Ö¡£Ç¥¿±´ü´Ö¤Ï£²¥õ·î¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤È¸å¤ËÆÈ¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¥¨¥µ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç£³¥õ·î¤«¤«¤ë¡£
¡ÖÆÈ¤êÎ©¤Á¤¹¤ë¤È¤¥¨¥µ¤¬¤Ê¤¤¤È»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¥¨¥µ´Ä¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë½Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥Þ¤Ï£±·î²¼½Ü¤«¤é£²·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð»º¤·¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±´ü´Ö¤¬£²¥õ·î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ê¤é11·î²¼½Ü¤¯¤é¤¤¤Ë¸òÈø¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ÏÅßÌ²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¿©¤¤¤À¤á¤ò¤·¤Æ¡¢»éËÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÃß¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÈË¿£¤Î¤¿¤á¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËàÃå¾²ÃÙ±ä¡í¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
àÃå¾²ÃÙ±ä¡í¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¥ß¥ó¥¯¡¢¥¤¥¿¥Á¡¢¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ê¤É¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇºÇÅ¬¤Ê»þ´ü¤Ë¸òÈø¤·¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê»þ´ü¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËàÃå¾²ÃÙ±ä¡í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È¡¢ÄÚÅÄ¶µ¼ø¤Ï¸À¤¦¡£
Ì²¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¡×
¥¯¥Þ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¿ôÉ´¥°¥é¥à¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤ë¤°¤é¤¤¤Î¾®¤µ¤µ¤À¡£¤Þ¤ÀÌÜ¤â³«¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖÁð¿©Æ°Êª¤ÏÆù¿©½Ã¤Ë½±¤ï¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±À®½Ï¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ò»º¤ßÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¡¢¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Ì¡¢¥Í¥³¤Ê¤É¤Î¿©ÆùÎàÆ°Êª¤Ï½±¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤·¡¢¾®¤µ¤¯»º¤ó¤À¤Û¤¦¤¬½Ð»º¤â¥é¥¯¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯»º¤ó¤ÇÂç¤¤¯°é¤Æ¤Þ¤¹¡×
¿ôÉ´¥°¥é¥à¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¥°¥Þ¤¬£³¥õ·î¤ÇÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÁêÅö¤ÊÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Î¥ß¥ë¥¯¤ÎÀ®Ê¬¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¹â»éËÃ¡¢¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¡£±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î´Ö¡¢Êì¥°¥Þ¤Ï¿²¤¿¤Þ¤Þ¡£½Ð»º¤·¤Ê¤¤¥á¥¹¥°¥Þ¤è¤êÌ²¤ê¤ÏÀõ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÓÇ¢¤âÇÓÊØ¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤é£²¡Á£³½µ´Ö¿²¤¿¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¶ÚÆù¤â¹ü¤â¿ê¤¨¤ÆÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡££µ¥õ·î¤ÎÅßÌ²¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤é¡¢Êâ¤¤¤Æ¥¨¥µ¤òÃµ¤·¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¡×
¿²¤¿¤¤ê¤Ç¡Ö¶ÚÎÏ°Ý»ý¡×
¥¯¥Þ¤ÎÈË¿£¡¦ÅßÌ²¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ÈÄÚÅÄ¶µ¼ø¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ãå¾²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤æõ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯Êì¥°¥Þ¤Î»ÒµÜ¤«¤é±ÉÍÜ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11·î²¼½Ü¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÃå¾²¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤âÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÅßÌ²¤¹¤ë¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¥¯¥Þ¤¬ÅßÌ²¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¨¥µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅßÌ²¤ÏÆÃ¼ì¤ÊÀ¸Íýµ¡¹½¤Ç¡¢ÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿´Çï¿ô¤ä¸ÆµÛ¿ô¤â²¼¤¬¤ê¡¢ÇÓ¤»¤Ä¤·¤Ê¤¤¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÁ´Éô¤ÎÂ¡´ï¤¬À¸Íýµ¡Ç½¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï·ì±Õ¤òºÎ¼è¤·¤¿¤ê¡¢Ç¾ÇÈ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¶ÚÆùÁÈ¿¥¤ä¹ü¤ÎÁÈ¿¥¤Î°ìÉô¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
12·î¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï99¡ó¤Î¥¯¥Þ¤¬ÅßÌ²¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥Þ¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ææ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡£
¢§ÄÚÅÄÉÒÃË¡¡ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡½Ã°å³Ø¸¦µæ±¡¶µ¼ø¡£ËÌ³¤Æ»¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÂç·¿Ó®ÆýÎà¡¢¥¯¥Þ¡¢¥·¥«¡¢¥¢¥¶¥é¥·¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¡¢ÈË¿£¡¢°äÅÁ¡¢´¶À÷¾É¡¢À¸ÂÖ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢À¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤ò¤á¤¶¤·¤¿ÊÝÁ´°å³Ø¤ª¤è¤ÓÊÝ¸î´ÉÍý³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥¯¥ÞÎà¤ÎÀ¸Íý¡¦À¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢ÅßÌ²¤äÈË¿£¤Ê¤ÉÂ¾Æ°Êª¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤¬ÅöÌÌ¤Î¸¦µæ²ÝÂê¡£¸¦µæ¼Ô¤ä¹ÔÀ¯¿¦°÷¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¿Í¤È¥Ò¥°¥Þ¤Î¶¦Â¸¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥°¥Þ¤Î²ñ¡×¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß