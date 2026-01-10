犬が『トイレを失敗する』理由5選

犬がトイレを失敗するのはなぜでしょう？しつけの問題、精神的なあるいは身体的な要因など、その背景にはさまざまな原因があると考えられます。

今までできていたのに失敗するようになった、粗相が増えた、トイレトレーニングが上手くいかない…そんな愛犬のトイレに悩む飼い主さんはぜひご一読ください。

1.トイレでの排泄を「ダメなこと」と勘違い

愛犬がトイレシーツやトイレトレーから少しはみ出して排泄したときに叱ったことはありませんか？そうなると『ここでおしっこしちゃダメなんだ』と、犬が誤って認識している可能性があります。

トイレで叱られた経験により「トイレ＝怒られる場所」と紐づいてしまったため、こっそり隠れて排泄するようになるのです。

2.トイレ環境の不満

トイレが汚れている、サイズが小さすぎる、寝床と近い…このようなトイレ環境では、犬が不満を持ってしまいます。

また、トイレがリビングなど騒がしい場所にあったり、何度もトイレの場所を変えてしまうことも、犬が排泄をしづらくなる原因です。こういった要因からトイレ以外で排泄するようになってしまいます。

3.環境の変化によるストレス

環境の変化も犬のトイレに大きく影響します。引っ越しや新しい家族の加入(人・ペット)などは、わたしたちにとってもガラリと環境が変わる大きな出来事です。特に「変化」を苦手とする犬は不安やストレスを感じやすくなります。

ほかにも雷や工事音、来客といった一時的な出来事も犬が粗相してしまう原因となり得ます。

4.飼い主の気を引きたい

飼い主さんの気を引きたくてわざとトイレを失敗する例もあります。たまたまトイレを失敗したときに『あー！』と大声を出し慌てて飛んできた様子を見て、かまってもらえたと「成功体験」として学習している可能性があります。

これは、寂しがり屋の犬や飼い主さんとのコミュニケーションが不足している犬によくみられます。自分を見てほしい、かまってほしくてわざとトイレを失敗しているのです。

5.加齢によるもの

犬は7歳を過ぎると一般的に「シニア」に分類され、大型犬はさらに1～2年早いともいわれています。老化が進むと筋力や認知機能の低下によりトイレの失敗が増えます。

トイレまで間に合わず粗相してしまったり、トイレの場所を忘れてしまうことが目立つように。愛犬がシニア期に入っている場合は、こういった加齢による原因があることを理解してあげましょう。

また、日ごろから色や匂い、頻度など排泄の状態をよく観察しましょう。シニアになると病気のリスクも自ずと高まります。少しでも気にかかることがある場合は、迷わず病院を受診してください。

犬がトイレを失敗するときの対処法

犬がトイレを失敗してしまう理由は、紹介した5つのケースが多いといえます。では、どのような対処法が有効なのでしょうか。以下の対策を実践してみてください。

トイレ環境の見直し 排泄の失敗の掃除を徹底する 失敗しても絶対に叱らない

まずはトイレ環境を見直してみましょう。トイレトレーは愛犬に適したサイズにし、設置する場所は静かで落ち着けるところにします。寝床から離してあげるのもポイントです。トイレシーツは排泄をするたびに交換し、常にキレイな状態を保ちます。

一度排泄した場所は匂いが残り、また同じ場所に排泄を繰り返すようになります。ですから、トイレ以外で排泄した場合は、ペット専用消臭剤などを使い匂いは完全に取り除きましょう。

粗相をしてしまっても絶対に叱ってはいけません。トイレをすること自体がダメなことだと思い込み、排泄を我慢してしまうことも。大げさに反応してしまうとかまってもらえていると勘違いする可能性もあります。黙々と片づけることを徹底してください。

まとめ

犬がトイレを失敗する理由は、トイレ環境の問題や加齢によるもの、誤ったしつけなど多岐にわたります。愛犬の排泄時の様子や前後の状況から考えられる原因をひとつずつ探っていきましょう。

成功体験を積み重ねることで、トイレの失敗を減らし正しいトイレ習慣を取り戻せるはずです。叱ることはせず根気強く見守ってあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)