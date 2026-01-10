三笘薫の“復調弾”に韓国メディアも騒然「森保監督を不安から救う」　怪我人多発の日本代表に追い風「再浮上の狼煙を上げた」

三笘の復調は心強い限りだ(C)Getty Images

ブライトンの三笘薫が現地時間1月7日の対マンチェスター・C戦で今季2ゴール目を記録した。0-1とビハインドの状況の中、目の覚めるようなミドルシュートを決め、強豪を相手に強烈なインパクトを放っている。試合は1-1のドロー決着となり、敵地で貴重な勝ち点1をチームにもたらす活躍を見せた。

【動画】値千金のスーパーゴール！ マンCを絶望させた三笘薫のゴラッソを見る

左足首の怪我が回復し、昨年12月の戦列復帰からパフォーマンスを高めてきている印象が強い三笘。クラブで発揮している現在の復調ぶりについての反響は大きく、日本代表への影響にも関連付ける声も上がっている。

韓国メディア『スポーツ朝鮮』では1月9日、日本代表の特集記事を配信。三笘のマンC戦での得点に触れており、「森保一監督を不安から救う選手が現れた」と報じている。

同メディアは、モナコの南野拓実が前十字靭帯断裂で6月の北中米ワールドカップ（W杯）出場が絶望視されているとして、「日本にとって大きな痛手」「攻撃陣の空白を避けられない事態を招くこととなった」説いており、さらに、クリスタルパレスの鎌田大地、アヤックスの冨安健洋も怪我や、コンディション調整が必要であるとして、日本代表に対し「ワールドカップ準備に支障が生じている」と指摘する。

だが、「森保監督を笑顔にさせる活躍もあった」として、三笘のクラブでの活躍を強調。今季2ゴール目を称え、「再浮上の狼煙を上げた」などと綴っている。