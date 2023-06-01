今田美桜×トヨタ車女優の今田美桜さんが自身のSNSにおいて、トヨタの高級ミニバン「アルファード」の車内で撮影されたショットを公開しました。普段の装いとは異なる落ち着いた表情の投稿に対し、ユーザーから多くの反響が集まっています。今田さんは、NHK連続テレビ小説「あんぱん」への出演を経て、2025年の「第76回NHK紅白歌合戦」では司会に抜擢されるなど、近年はドラマや映画、CMを含め活動の幅を広げています。【画像