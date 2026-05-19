陸上・セイコーゴールデングランプリ陸上のセイコーゴールデングランプリ（GGP）は17日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、男子110メートル障害の古賀ジェレミー（順大1年）は中盤まで先頭を走る大健闘を見せたが、転倒し失格となった。痛々しい姿で取材に対応。「手応えは転んで全部忘れちゃった」とおどけて話したが、そこには得たものもあった。陸上の聖地で、また存在感を放った。古賀は9レーンからスタートす