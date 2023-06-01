大相撲夏場所・９日目」（１８日、両国国技館）２場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は、若元春を寄り倒した際に顔を打ちつけて流血しながらも勝ち越し、単独首位に立った。新関脇琴勝峰は小結若隆景を寄り切って６勝目を挙げた。若隆景は２敗目。平幕翔猿は琴栄峰に押し出され、２敗に後退した。大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて７敗となった。１敗の霧島を若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤凌駕の５人が１差で追う