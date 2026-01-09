桃べこ、野口英世べこ…福島の名物や著名人を“赤べこ化”！「福島べこ〜ず2」新発売

2025年6月に、福島県の名所や名物を赤べこ化した手のひらサイズのミニフィギュア「福島べこ〜ず」が発売され、Japaaanでも紹介しましたが、



2026年1月下旬より、シリーズ第2弾となる「福島べこ〜ず2」が発売されることになりました。

福島には、地域ごとに受け継がれてきた歴史や人物、名物がありますが、第1弾「福島べこ〜ず」では、福島の名所・名物を“赤べこ”という親しみやすい存在で表現。

第2弾となる新作「福島べこ〜ず2」では、福島を代表する偉人や歴史的観光地、名産品に焦点を当て、集める楽しさと“福島らしさ”をより深く感じられるシリーズに。

ラインナップは、福島各地の“名所・人物・名物”をテーマにした、ももべこ、野口英世べこ、蒲生氏郷べこ、大内宿べこ、いちごべこの全5種。

ももべこ(福島を代表する名産・桃)

野口英世べこ(福島が生んだ世界的偉人)

蒲生氏郷べこ(会津若松ゆかりの戦国武将)

大内宿べこ(会津の人気観光地・大内宿)

いちごべこ(福島の果物をモチーフ)

高さ約3.5cmの手のひらサイズで、持ち運びやすくコレクションにも最適。デスクの上に飾っておいても丁度よいサイズ感です。

「福島べこ〜ず2」は、2026年1月下旬より福島県内の観光地施設・サービスエリア・道の駅・駅売店・宿泊施設 等で発売されます。

福島べこ〜ず2