¸¶²Å¹§¤¬£µºÐ²¼¤Î¶µ»Õ¤ÎÄï¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¡¡¶â³Û¤Ï¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¸¶²Å¹§¡Ê¤è¤·¤¿¤«¡á£³£°¡Ë¤¬£¹Æü¡¢À¸³è¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Äï¤Ø¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤«¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤ÏÇ¯Ëö¤ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡¢£·¡¢£¸Æü¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶¤Ï¡Ö£±¡ÊÆü¡Ë¤«¤é£µ¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏµÙ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¡£¸µÃ¶¤Ï¼Â²Èµ¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬à¤ªÇ¯¶ÌÌäÂêá¤À¡£
¡ÖËÍ¡¢º££³£°ºÐ¤Ç£µ¸Ä²¼¤ÎÄï¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶µ»Õ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢ËÍ°Ê³°¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤¦¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë·»¤È¤·¤Æ¤Î°Ò¸·¤âÊÝ¤Á¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯Çº¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡º£Ç¯¤â¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡Ä¡×¤¢¤²¤¿¤½¤¦¤À¡££Í£Ã¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥óÀß³ÚÅý¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¶â³Û¤ò¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡££ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤Ï¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£Äï¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤¿´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¸¶¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×ÂçÀ¾Î®À±¡Ê£²£´¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¡Ê£±£°Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤ÎÈÖÀë¤Ç¡¢ÂçÀ¾¤ÈÀ¸½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó£²¤Þ¤Ç»£¤ê½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢£²¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï»£±Æ¤Ç¥°¥ó¤È¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¾¤¤¤ï¤¯¸¶¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½º£ÆüÄ«¡¢³Ú²°¤Ë¥³¥ó¥³¥ó¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ø¤ê¤å¤Á¤§¡ÊÂçÀ¾¤Î°¦¾Î¡Ë¤ä¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ªÇ¯¶Ì¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤À¤«¤é¤«Ê¹¤«¤ì¡¢¸¶¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¢¤È¡¢¤³¤Î¡Ê¤ªÇ¯¶Ì¥â¥ä¥â¥ä¡Ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÂçÀ¾¤Ï¡Ö¤Þ¤ó¤Þ¤È¤ä¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£