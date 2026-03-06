timelesz・菊池風磨のある行動に、ネットから称賛の声が寄せられている。きっかけは、3月5日に投稿されたとあるXユーザーのポストだった。「このユーザーは《菊池風磨さんへ》と切り出し、《3月4日ファンイベントに白杖を持って参加した子の親友です》と、視覚障がいのある友人について明かしました。さらに、《ほぼ見えないため、お見送り会でのやりとりも諦めていた彼女ですが、目の前を通り過ぎる時、『（僕は）ここに居ま