2月7日、木村拓哉が、8人組アイドルグループ「timelesz」の冠バラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）に出演した。番組内で、木村が後輩に贈った “差し入れ” が注目を集めている。同番組は、timeleszが新体制になった2025年4月にスタートし、毎週火曜日の深夜に放送されている。今回は、土曜日21時のゴールデンタイム特別番組として、豪華な企画がおこなわれた。「木村さんがゲスト出演し、timeleszメンバーが考え