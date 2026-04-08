timeleszが出演するスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」新テレビCMの放映が、4月2日から開始された。同CMのコンセプトは、モバイルバッテリーを“持ち歩くもの”から“借りるもの”にアップデートすること。CM撮影後におこなわれたインタビューでは、そのコンセプトにちなんで「timelesz結成から2年で一番“アップデート”したメンバーは？」という質問が。その中で橋本将生（26）が名前を挙げたのが、