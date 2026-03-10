3月9日、timeleszの番組をめぐり、菊池風磨とフジテレビ局員との“ある約束”が明かされ、波紋を呼んでいる。「この日、同局で開かれた『4月編成説明会』で、バラエティ番組『タイムレスマン』が4月から全国ネット＆ゴールデンタイムに進出することが発表されました。その際、プロデューサーの蜜谷浩弥氏が、菊池さんと交わした約束を明かしたのです。蜜谷氏は、『1年半ほど前、菊池風磨さんが中心になって新メンバーを立ち