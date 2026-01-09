芸能関連会社の元社長の男が15歳の女子中学生とのみだらな行為を撮影し、アダルトビデオとして販売したなどとして、警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、東京・渋谷区にある芸能関連会社の元社長・粟津彰容疑者（51）です。粟津容疑者は、去年7月上旬、15歳の女子中学生に現金4万円を渡し、みだらな行為をした上、その様子を撮影し、アダルトビデオとして無断でインターネット上で販売した疑いが持たれています。

警視庁によりますと、粟津容疑者は新宿歌舞伎町で女子中学生に声をかけてホテルへ誘い、「顔はAIで加工する」「中学生って言っちゃだめだよ」などと要求し、撮影したということです。

取り調べに対し、粟津容疑者は「自分の性欲に負けてしまった」と供述し、「女の子は18歳という認識だった」と容疑を一部否認しています。

粟津容疑者の自宅からは、別の女性とのわいせつ動画が1700点ほど見つかっていて、警視庁は余罪を調べています。