20g、610ルーメン、11種類の点灯モード。ミニライト「TorchBuddy」を語るのに、複雑な説明はいらないかもしれません。

ほぼ親指サイズのミニライトが、日々の暮らしにどう馴染むのか。等身大の視点で紐解いていきます。

暗い夜道も安心できる、十分な明るさ

まず注目したいのが、610ルーメンという明るさです。一般的なスマートフォンのライトが約50ルーメンほどなので、数字のうえでは10倍以上の光量があります。

Image: NWorld ・夜遅くの帰宅時、足元の段差をしっかり照らす ・暗いカバンの中で、底に沈んだ鍵をすぐに見つける ・夜のウォーキングや愛犬の散歩中、対向車に自分の存在を知らせる

光は約100m先まで届く設計で、状況に合わせて4段階の光の強さを選べるのもスマートですね。

持ち歩いていることを忘れるほどの軽さ

次に知ってほしいのが、20gという軽さ。1円玉20枚分、あるいは500円玉3枚（約21g）よりも軽い計算です。モノを極力増やしたくないミニマル志向の方にとっても、納得感のあるサイズと重さではないでしょうか。

Image: NWorld ・キーホルダーにつけて、鍵と一緒に持ち歩く ・仕事用バッグのサイドポケットに常備する ・ジャケットの小さなポケットに忍ばせる

この軽さなら、重さを負担に感じることはほとんどなく、いつでも身近に置いておけますね。

多種多様の照射モードで、シーンに合わせて使い分け

「TorchBuddy」には4段階の明るさ調整とストロボモードを搭載したメインライトに加え、手元や近くを広く照らすのに適したサイドライトも備えています。

サイドライトには緊急時のシグナルとなる赤色点滅や、特殊な用途に応えるUVライトといった機能（6バリエーション）も搭載。多様なシーンで活躍します。

付属のクリップや本体テール部のマグネットで固定して使えば、作業する両手を解放できて便利。

これだけの機能が小さなボディに詰まっているのはとても合理的ですし、日常のちょっとした不便から、もしものときへの備えまで幅広くカバーしてくれるんじゃないでしょうか。

「610ルーメン」は暗い場所を歩くときの安心感。「20g」は毎日無理なく持ち運べる身軽さ。「11種の点灯モード」はさまざまな場面に対応できる柔軟さ。

「TorchBuddy」を自分の生活スタイルにどう取り入れようか、想像するだけでも楽しくなってきませんか？ 以下リンク先をぜひ詳しくチェックしてみてください。

【親指サイズの懐中電灯】たった20g！超軽量・コンパクトで頼れる光のパートナー 5,002円 【数量限定 39％OFF】TorchBuddy 1点 商品をチェックする

