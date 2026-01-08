2つの異なる仕様＆新グレード追加に反響集まる！

街中を走る配送車や作業用バンの役割は、単なる「荷物を運ぶ道具」から、働く人の時間と負担を減らすパートナーへと変わりつつあります。

そうした流れを象徴する動きとして、トヨタのスペイン法人が商用車ブランド「トヨタ・プロフェッショナル」から、2025年11月6日に2026年モデルの「プロエースバン」と「プロエースシティバン」を発表しました。

実務目線に立った改良が随所に盛り込まれており、欧州の都市型ビジネスを意識した進化が感じられます。

今回の改良では、装備や安全性能の底上げに加え、グレード構成の見直しによって選択肢が広がった点が特徴です。

単に豪華にするのではなく、「必要なものを、必要なだけ」という考え方が貫かれており、業務内容や予算に応じて無理なく選べるラインナップとなっています。

特に注目されているのが、シリーズの中でも最もコンパクトなプロエースシティバンです。

2019年の登場以来、都市部での取り回しの良さと積載力のバランスが評価され、中小企業や個人事業主から支持を集めてきました。

ショートホイールベースのL1と、より長いL2の2種類が用意され、L1は全長4403mm、L2は4753mmと、狭い路地や駐車場でも扱いやすいサイズ感を維持しています。

それでも荷室容量は十分に確保されており、L1で最大2126リットル、L2では最大2693リットルに達します。

助手席を倒して荷室とつなげるスマートカーゴシステムを活用すれば、長尺物の積載にも対応でき、使い方の幅が広がります。

外観デザインも商用車としては洗練されており、トヨタ最新のフロントフェイスとボンネットを備えた2ボックススタイルが、従来の無骨なバンとは一線を画しています。

両側スライドドアの採用により、狭い場所での荷物の積み下ろしもスムーズで、日々の作業効率向上に貢献します。

2026年モデルの大きなトピックとして、新グレード「GX Plus」の追加が挙げられます。

このグレードは、基本的な実用性を重視しつつも快適装備を充実させたいという声に応える位置づけで、既存のGXと上級のVXの中間を担っています。

10インチのタッチスクリーン式インフォテインメントシステムが搭載され、Apple CarPlayやAndroid Autoに対応したことで、スマートフォンとの連携がより直感的になりました。

安全面では、上位のプロエースバンにドライバー疲労検知システムが採用され、長時間運転時の注意力低下をサポートします。

プロエースシティバンでも、VXグレードではリアビューカメラが標準装備となり、後退時の安心感が高まりました。

パワートレインはディーゼルに加え、電気自動車仕様のプロエースシティ・エレクトリックが引き続き用意されます。

静粛性に優れ、排出ガスゼロという特性は、環境規制が厳しい都市部で大きな強みとなります。

メンテナンスコストを抑えやすい点も、長期運用を考える事業者にとって魅力的です。スペイン市場でのGX Plusの価格は1万8590ユーロ、日本円で約342万円からと発表されています。

こうした発表を受け、ネット上ではさまざまな声が見られます。「2つの大きさが違うボディから選べるのいいね」「GX Plusは装備と価格のバランスが良さそう」「商用車でもインフォテインメントは重要」「デザインが昔のバンよりかなり洗練された」「都市部で使うならちょうどいい大きさ」「長く乗ることを考えるとコスト面も評価できる」といった意見が並び、実用車としての完成度の高さに期待が集まっています。

プロエースシティバンは、これからの都市型ビジネスを支える存在として、着実に存在感を高めていきそうです。