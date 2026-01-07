YouTubeチャンネル「ポムさんとしまちゃん ／ ねこべや。」では、先輩猫の「ポムさん」と、子猫の「しまちゃん」がペットドアを通り抜ける練習をしている様子が配信され、動画のコメント欄には「思ったより邪魔してた！」「かわいいのお祭りだ」の声が続出しました。

【画像5枚】「どっちもかわいすぎる！」 いたずら好きの“子猫”と呆れ顔の“先輩猫”を見る

ペットドアの通り抜けを邪魔される先輩猫

注目を集めたのは「先輩猫の通り抜けを容赦なく邪魔する子猫！」という動画。ポムさんが、しまちゃんにペットドアの通り抜け方を教えてあげています。扉の反対側から「こうするんだニャ」とお手本を見せているようですね。

ポムさんがお手本で通り抜けようとすると、しまちゃんが反対側からまさかのブロック。「しまちゃん、そういう遊びじゃないのニャ」とポムさんもびっくりです。

ポムさんの指導のおかげか、しまちゃんもついに通り抜けできるようになりました。華麗に通り抜けていきます。

通り抜けができるようになったしまちゃんは、ポムさんと一緒にペットドアで遊び始めます。先導を切ってしまちゃんが通り、続いてポムさんが通ろうとすると、またもやしまちゃんブロック。先輩猫を反対側から通せんぼしています。

反対側からうれしそうにこちらを見てくるしまちゃんに、ポムさんは呆れ顔。「このいたずらっ子をどうにかしてニャ」と、飼い主に訴えているようですね。

しまちゃんブロックを見た視聴者からは、「声出して笑った」「ポムさんが通せんぼされる度にカメラ目線になるのがたまらん」「困って飼い主に助けを求めるポムさんがめっちゃかわいい」といった声が続出。ポムさんとしまちゃんのほほ笑ましい姿を、ぜひ動画でご覧ください。