¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï7Æü¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Âç¼ê¤Î¥Ä¥ë¥Ï¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ø¤Î³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£14ÆüÉÕ¤ÇÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¡£¥Ä¥ë¥Ï¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¥¤¥ª¥ó»Ò²ñ¼Ò¤ÇÆ±¶È¤Î¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢Çä¾å¹â2Ãû±ßÄ¶¤Î¹ñÆâºÇÂç¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åý¹ç¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶È³¦2°Ì¤À¤Ã¤¿¥Ä¥ë¥Ï¤¬ºÇÂç¼ê¤À¤Ã¤¿¥¦¥¨¥ë¥·¥¢¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡£¤½¤Î¥Ä¥ë¥Ï¤ò¥¤¥ª¥ó¤¬»±²¼¤Ë¼ý¤á¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡TOB¤ÏºòÇ¯12·î3Æü¤«¤éº£Ç¯1·î6Æü¤Ë¼Â»Ü¡£¥¤¥ª¥ó¤Î»ý¤Á³ôÈæÎ¨¤ÏTOB¼Â»ÜÁ°¤Î41.18¡ó¤«¤é50.11¡ó¡ÊµÄ·è¸¢¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£