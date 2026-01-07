「日経225オプション」1月限コール手口情報（7日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1157( 907)
野村証券 406( 406)
モルガンMUFG証券 289( 289)
ソシエテジェネラル証券 267( 267)
SBI証券 494( 228)
BNPパリバ証券 457( 207)
楽天証券 175( 175)
松井証券 67( 67)
UBS証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 51( 51)
JPモルガン証券 35( 35)
SMBC日興証券 31( 31)
岡三証券 30( 30)
豊証券 20( 20)
マネックス証券 18( 18)
シティグループ証券 12( 12)
みずほ証券 10( 10)
岩井コスモ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 8( 8)
広田証券 6( 6)
◯5万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 244( 244)
JPモルガン証券 100( 100)
BNPパリバ証券 86( 86)
モルガンMUFG証券 82( 82)
シティグループ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 22( 22)
松井証券 9( 9)
ドイツ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 245( 245)
バークレイズ証券 120( 120)
BNPパリバ証券 115( 115)
モルガンMUFG証券 92( 92)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
SBI証券 87( 69)
みずほ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 19( 19)
楽天証券 15( 15)
松井証券 12( 12)
ビーオブエー証券 8( 8)
ドイツ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
立花証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万2625円コール
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 20( 20)
ABNクリアリン証券 14( 14)
モルガンMUFG証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
ドイツ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
