KITTE大阪に「ココイチワールド」 “海外ココイチの逆輸入”がコンセプト、関西初出店
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
KITTE大阪（大阪市北区）4階に1月7日、「ココイチワールド」の関西初出店となる「CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD KITTE大阪店」がオープンする。5日にはメディア向け内覧会が行われた。
“海外ココイチの逆輸入”がコンセプトの「ココイチワールド」は、2022年10月に1号店の京橋エドグラン店（東京都）、2023年6月に2号店の名古屋JRゲートタワー店（愛知県）をオープン。KITTE大阪店は3号店となる。
KITTE大阪店では、海外で人気の高い多彩なトッピングを楽しめるオムカレーや、同店限定メニューなどを用意。内外装も海外仕様に仕上げたという。
営業時間は11時～23時。
