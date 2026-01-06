この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

KITTE大阪（大阪市北区）4階に1月7日、「ココイチワールド」の関西初出店となる「CURRY HOUSE CoCo ICHIBANYA WORLD KITTE大阪店」がオープンする。5日にはメディア向け内覧会が行われた。

“海外ココイチの逆輸入”がコンセプトの「ココイチワールド」は、2022年10月に1号店の京橋エドグラン店（東京都）、2023年6月に2号店の名古屋JRゲートタワー店（愛知県）をオープン。KITTE大阪店は3号店となる。

KITTE大阪店では、海外で人気の高い多彩なトッピングを楽しめるオムカレーや、同店限定メニューなどを用意。内外装も海外仕様に仕上げたという。

営業時間は11時～23時。

関連記事

あべのハルカスで初日の出　地上300メートルから新年の抱負を叫ぶ

あべのハルカスで初日の出　地上300メートルから新年の抱負を叫ぶ

 大阪・南港ATCに「寝そべりミャクミャク」登場　セレモニーに横山英幸市長、はるな愛さん登場

大阪・南港ATCに「寝そべりミャクミャク」登場　セレモニーに横山英幸市長、はるな愛さん登場

 通天閣で「干支の引き継ぎ式」　ヘビから馬にバトンタッチ、ダジャレの口上も

通天閣で「干支の引き継ぎ式」　ヘビから馬にバトンタッチ、ダジャレの口上も
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube