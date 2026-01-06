人形のような可愛らしい姿で“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨が4日、Xを更新。ロリータ風衣装での笑顔の写真を公開し、「いまだに男性ってのが信じられない」「おとう…さん…？」など反響が寄せられている。

【映像】ロリータ風の衣装や娘たちとの親子ショット

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけとなり、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったという。

自身のXでは、娘たちをベビーカーに乗せて散歩する様子や、絵本を読み聞かせる姿、整形のビフォーアフターなども披露。2025年12月1日にロリータ風衣装を着た写真を投稿すると、1.7億インプレッションに到達していた。

ロリータ風の衣装に反響

2026年1月4日の更新では、「どうもお父さんです、2026年は笑顔の年にします みんなも一緒に笑ってね」とコメントし、ピンクのロリータ風衣装でほほえむ姿を披露。この投稿に1万以上の「いいね」が付き、「わっ2026年も万バズありがとうございます」と反応していた。

この姿にファンからは「48歳のお父さんとは思えない」「ほんとうに可愛いんだけど、どういうことなんだ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）