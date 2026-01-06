昨年末、世間を騒がせたトップアイドルの結婚発表。

「驚きましたよ。予定よりもかなり早い発表だったので……」

そう驚きを隠せないのは、芸能記者だ。

12月28日、DOMOTOの堂本光一（47）がSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで結婚したことを発表した。

「堂本さんは同サイト上で、《私事で恐縮ですが この度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことを これまでの歩みを支えてくださった関係者の皆さまへご報告させていただきます》と発表。《これからも皆さまへの感謝の気持ちを胸にこれまで以上に ひとつ、ひとつのお仕事に真摯に向き合い みなさまとのご縁に感謝し精進してまいります》と決意を新たにしました」（スポーツ紙記者）

気になるお相手はというと……。

「“一般人”と報じられていますが、’23年2月に一部メディアによって堂本さんとの熱愛が報じられた女優のAさんで間違いないです。ふたりはミュージカルでの共演がきっかけで交際に発展したといいます。この報道の時点で交際期間は約10年に渡ると伝えられていて、当時から“結婚間近なのでは”と囁かれていました」（スポーツ紙記者）

その後、何の音沙汰もなく約2年半が経過した昨年の9月30日にようやく動きが。Aさんが自身のインスタグラムで長年、所属していた芸能事務所を退所したことを発表したのだ。

「Aさんは若手の頃からドラマや映画、舞台と幅広く活躍していた演技派のベテラン女優。直近までキー局の連ドラに出演していた彼女が突然、27年間も所属していた芸能事務所を辞め、その後、自身のインスタグラムのアカウント自体も削除したため、ネットでは“いよいよ堂本さんと結婚するのではないか”と騒がれました」（前出・スポーツ紙記者）

当時、冒頭の芸能記者は“すぐに結婚はない”と断言していた。というのも、

「今年の3月から4月にかけて行われる堂本さん主演のミュージカル『チャーリーとチョコレート工場』が控えていたので、この舞台が終わるまでは結婚発表はないと聞いていましたから」（前出・芸能記者、以下同）

’91年に旧ジャニーズ事務所に入所し、’97年に相方・堂本剛（46）とデュオKinKi Kidsとしてデビュー（昨年7月に改名）。アイドルとして活躍する傍ら、ミュージカル俳優としての地位を確立。

「’00年の初演から’24年の大千秋楽まで舞台に立ち続けた主演ミュージカル『SHOCK』シリーズは、国内演劇の単独上演回数としては最多の2128回という偉業を達成しています。再公演となる『チャーリーとチョコレート工場』にも並々ならぬ思い入れがあるので、発表は5月以降かなと思っていんたんですが……」

何はともあれ、堂本47歳の誕生日直前のおめでたいニュースとなった。