1月5日、特別番組『クイズドレミファドン！』（フジテレビ系）が放送された。特別MCとして橋本環奈が出演したが、その近影にざわつきが広がっている。

「同番組は1976年から1988年までレギュラー放送し、以降は不定期に特別番組として放送されています。特番では長年、中山秀征さんがメインMCを務めるのが定番です。今年が放送開始50周年の節目ということで、フジテレビ井上清華アナウンサーに加え、橋本さんが特別MCとして参加。いわゆる “トリプルMC” 体制になりました」（芸能記者）

中山が番組全体を仕切り、井上アナが進行を担当。橋本はトークやリアクションで番組を盛り上げていたが、そんな姿にXユーザーは《めっちゃ痩せた》《橋本環奈凄く痩せたね》など、ビジュアルの変化に戸惑いの声を寄せていた。

「もともと小顔の橋本さんですが、今回は頬やフェイスラインが以前よりもシャープになった印象がありましたね。身長も152cmと小柄ではありますが、身長161cmの井上アナ、173cmの中山さんと並ぶことで、体がさらに華奢に見えました」（同）

50周年特番のMCに起用された理由はなにか。

「橋本さんは12日スタートの月9ドラマ『ヤンドク！』で月9初主演を務めます。その宣伝のためであることは明白です」（放送作家）

同作で、橋本は元ヤンキーの脳神経外科医を演じるが、役柄と同じく番宣にも気合が入っているという。

「橋本さんは元日に復活した『クイズ＄ミリオネア』にトップバッターとして出演し、見事1000万円を獲得。その後、『ヤンドク！』の公式Xで小切手を手にし『ヤバくない!?』と大興奮している動画がアップされました。

このほかにも、3日の『BABA抜き最弱王決定戦』、8日の『ドリフに大挑戦スペシャル』、9日の『最強パワースポット旅』にも出演、『ドリフ〜』では人生初のコントにチャレンジしています」（同）

激痩せも心配されるなか、ここまでフル稼働する背に腹は代えられない事情があるという。芸能ジャーナリストがこう語る。

「橋本さんといえば、主演を務めた連続テレビ小説『おむすび』が朝ドラ史上ワーストの世帯平均視聴率13.1％（ビデオリサーチ調べ、関東）を記録。その前はマネージャーへのパワハラ疑惑騒動もありました。

さらに昨年、テレ朝で連ドラ初主演を務めた『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）も、振るいませんでした。そんな悪い流れを断ち切るため、ひたすら露出を増やしているのでしょう」

とはいえ、働きすぎて健康を害しては元も子もない。体調に留意して頑張ってほしいところだ。