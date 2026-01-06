山田孝之さんの愛車が話題に

俳優の山崎育三郎さんが2025年11月3日に開設した公式YouTubeチャンネル「どうも、山崎育三郎です。」の初回動画に、長年の友人である山田孝之さんがゲスト出演。

動画内で山田さんの愛車とともに移動する姿が公開され、視聴者から多くの反響が寄せられています。

動画では、沖縄に拠点を移した山田さんを訪ねる様子が映し出されました。豊かな自然を背景に、二人がトークや食事を楽しむ姿が収められ、リラックスした雰囲気が伝わってきます。

そして動画冒頭では、山田さんが愛車トヨタ「ハイラックスGRスポーツ」に乗って登場し、視聴者の関心を集めました。

ハイラックスは、1968年に初代が誕生して以来、世界中で耐久性と信頼性を評価されてきたピックアップトラックの系譜に連なるモデルです。

現行型は2017年登場の8代目をベースに、2021年に追加されたGRスポーツ仕様。専用サスペンションやスポーティな内外装が特徴で、全長5320mm×全幅1900mm×全高1840mmという堂々たるサイズを誇ります。

搭載されるのは2.4リッターディーゼルエンジンで、最高出力150PS、最大トルク400Nmを発揮。燃費はWLTCモードで11.7km／Lとされ、車両価格は税込431万2000円で案内されていました。

なお、現行ハイラックスは生産休止中で、次期9代目モデルが2025年11月に世界初公開済み。日本市場では2026年年央頃にディーゼル仕様が発売予定とされています。

山田さんの愛車はホワイトのボディカラーにホワイト基調のシートを組み合わせ、沖縄の自然に馴染む爽やかなスタイルを見せています。清涼感のある佇まいは、彼の日常に寄り添う存在として視聴者の目を引きました。

※ ※ ※

動画公開後には「まさかハイラックスに乗っているとは！」「沖縄の景色とクルマの組み合わせが最高」「ライフスタイルにぴったり」といった反響が寄せられ、SNSでも話題に。

悪路走破性と快適性を兼ね備えたGRスポーツは、自然と共に暮らす山田さんの生活にふさわしい一台として、多くのファンから共感を集めています。