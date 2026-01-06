勉強するお姉ちゃんをじっと見つめる2頭の猫。近くで監視する猫たちの可愛いスパルタ指導が話題になっています。

動画は記事執筆時点で再生回数11万回を突破。コメント欄には「いいなぁどこの家庭教師です？」「天国」といった視聴者の声が寄せられました。

【動画：お姉ちゃんが勉強をしていると、近くで『2匹の猫』が……笑わずにはいられない光景】

勉強を監視する猫たち

TikTokアカウント「猫2匹 さばとたかな」に投稿されたのは、勉強を見守る猫たちの動画です。この日、せっせとペンを動かし勉強をするお姉ちゃんの前には、おすわりをしてその様子を見下ろすさばくんの姿があったとか。

しきりに動くペンにいたずらすることもなく、じっと観察をするさばくん。その横にはたかなくんもでんと寝そべり、2頭とも大人しくお姉ちゃんの勉強を見守っていたそう。

集中力の限界

さながら家庭教師のように監視を続けていた2頭でしたが、その集中力はお姉ちゃんには及ばなかったとか。次第にさばくんは大きなあくびを1つ漏らし、ぼんやり顔。どうやら飽きてしまったようです。

たかなくんも前足を前に伸ばして、思い切り伸びをしていたそう。

お姉ちゃんには大事な勉強の時間ですが、猫たちにとってはなかなかお姉ちゃんに構ってもらえなくて退屈な時間なのかもしれません。

休憩もお供します

別の動画では、また違う日にお姉ちゃんの勉強を見守るたかなくんの様子が紹介されています。

やはり監視はすぐに飽きてしまうたかなくんですが、このとき先に飽きてしまったのはお姉ちゃんだったよう。膝の上に乗せられ、前足を右左と持ち上げる遊びに付き合わされてしまったそう。

困った顔はしつつも、嫌がることはなくされるがままだったんだとか。お姉ちゃんの勉強を全力サポートするたかなくんの様子に思わずほっこりしてしまいます。

動画には「見守り隊」「ペンをパンチしないの偉い」と、飼い主さんの勉強をじっと見守る猫たちに癒された視聴者のコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「猫2匹 さばとたかな」では、さまざまな表情を見せるさばくんとたかなくんの魅力溢れる動画を、他にもたくさんご覧いただけます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫2匹 さばとたかな」さま

執筆：みっき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。