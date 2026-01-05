八村塁欠場のレイカーズがグリズリーズに逆転勝利…第4Qにレブロンとドンチッチが躍動

1月5日（現地時間4日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナでメンフィス・グリズリーズと対戦した。

八村やオースティン・リーブスなどを欠くレイカーズは、ルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発を務めた。

第1クォーターは1点ビハインドで迎えた残り2分1秒から0－7のランを献上。直後にドンチッチがフリースロー2本を沈めたが、セドリック・キャワードにダンクを決められ、26－34で終了した。

ジャ・モラントやザック・イディーといった主力を欠く相手に対し、第2クォーターも追いかける展開。54－65でハーフタイムを迎え、前半終了時点でドンチッチが19得点5アシスト、ラレイビアが12得点、レブロンが8得点を記録した。

エイトンの連続得点で開始早々に1ケタ点差へ詰め寄った第3クォーターは、開始5分32秒にレブロンのダンクで4点差まで肉薄。その後は再び2ケタ点差をつけられたが、残り2分を切ってドンチッチとレブロンの3ポイントシュートがあり、食らいついた。

第4クォーターは序盤からレブロンがエンジン全開。ドライブや長距離砲を沈めると、開始4分46秒からラレイビアの2連続得点を演出し、逆転に成功した。試合終了残り2分35秒からはドンチッチが2連続で3ポイント。120－114で逃げきり、2連勝を飾った。

レイカーズはドンチッチが36得点9リバウンド8アシスト、レブロンが26得点7リバウンド10アシスト、ラレイビアが26得点5リバウンド、エイトンが15得点8リバウンド3ブロック、ジャレッド・バンダービルトが7得点7リバウンドを挙げた。

なお、レイカーズは7日（同6日）にニューオーリンズ・ペリカンズ、8日（同7日）にサンアントニオ・スパーズとのアウェー2連戦が組まれている。

■試合結果



ロサンゼルス・レイカーズ 120－114 メンフィス・グリズリーズ



LAL｜26｜28｜29｜37｜＝120



MEM｜34｜31｜22｜27｜＝114



Luka Dončić.

Back-to-back triples.

Clutch.

Lakers lead in the final minute on NBA League Pass 🔥 pic.twitter.com/IUNTpxy2W5

- NBA (@NBA) January 5, 2026

【動画】ルカ・ドンチッチが第4クォーターに躍動