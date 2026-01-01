プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「キノコソースがけステーキ」 「カマンベールのハチミツがけ」 「焼きナスの生ハム巻き」 の全3品。
ステーキ、チーズ、生ハム・・・ワインに合うメニューが勢ぞろい！

【主菜】キノコソースがけステーキ
少し酸味のきいたソースと一緒に召し上がれ！

調理時間：20分
カロリー：681Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

牛ステーキ肉  2枚
  塩コショウ  少々
＜キノコソース＞
  シメジ  1/2パック   マイタケ  1/2パック   マッシュルーム  (生)3個
  バター  10g
  白ワイン  大さじ3
  顆粒スープの素  小さじ1/2
  サワークリーム  50~60g
  砂糖  小さじ1
  塩コショウ  少々
ドライパセリ  少々

【下準備】

牛ステーキ肉は常温にもどし、塩コショウをする。シメジ、マイタケは石づきを切り落とし、小房に分ける。マッシュルームはかたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭き取り、薄切りにする。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油を強火で熱し、牛ステーキ肉を焼く。表面においしそうな焼き色がついたら返し、中火にしてフライパンに蓋をし、1〜2分焼く。

2. ＜キノコソース＞を作る。フライパンにバターを中火で熱し、キノコ類を加えて炒める。全体に炒めたら、白ワインと顆粒スープの素を加えて少し煮る。サワークリーム、砂糖を加えてサッと煮て、塩コショウで味を調える。

3. 器に(1)の牛ステーキ肉を盛り、(2)の＜キノコソース＞をかけ、ドライパセリを振る。

【副菜】カマンベールのハチミツがけ
カマンベールチーズはブルーチーズタイプがオススメです！

調理時間：15分
カロリー：134Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

カマンベールチーズ  (ブルーチーズタイプ)50g
餃子の皮  (大)4枚
  オリーブ油  適量 ハチミツ  適量 イタリアンパセリ  適量

【下準備】

カマンベールチーズは4等分にする。餃子の皮の上面にオリーブ油をぬり、トースターで焼き色がつくまで焼く。

【作り方】

1. カマンベールチーズをフォーク等に刺し、少し焦げ目がつくまでガス火であぶる。

2. 焼けた餃子の皮に(1)のカマンベールチーズをのせ、ハチミツをかけてイタリアンパセリを飾る。

【副菜】焼きナスの生ハム巻き
香ばしい焼きナスと生ハムがよく合います。

調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：43Kcal
レシピ制作：管理栄養士、料理家　杉本 亜希子

材料（2人分）

ナス  2~3本 生ハム  4~6枚
バジル  (生)4~6枚

【下準備】

ナスはガクの部分に1周浅く切り込みを入れてガクを外し、皮に浅く縦に切り込みを3〜4箇所入れる。

【作り方】

1. 焼き網を強火で熱してナスを並べ、皮が真っ黒に焦げるまで焼く。粗熱が取れたら黒い皮をむき、冷蔵庫で冷やしておく。

調理時間に冷やす時間は含みません。
2. ナスの長さを半分に切り、バジルと共に生ハムで巻き、器に盛る。

