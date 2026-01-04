ÆâÀîÀ»°ì¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡×¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÂ¸ºß¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÆâÀîÀ»°ì»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç12·î5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆâÀîÀ»°ì»á
¡û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö(ÆâÀî¤µ¤ó¤â¸½Ìò»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿)¤½¤ó¤ÊWBC¤Ç¤¹¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
Â³¤±¤Æ¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö(Á°²óÂç²ñ¤Ç)¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤ÈÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¸ò¸ß¤ËÈï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ÏÃæÂ¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°²óÂç²ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¹½¤¨¤âÎÏ¤ó¤Ç¹½¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤É¤¦¤¾¡¢¤³¤³¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦½À¤é¤«¤¤´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£Íî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÎÆó»î¹ç¤Ç(¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò)Èï¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬»ÊÎáÅã¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÂçÊ¬¸©Î©ÂçÊ¬¹©¶È¹â¹»¤«¤é2000Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡£2008Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢135»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.378¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸½ÌòÄÌ»»¤Ç2186°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆâÀîÀ»°ì»á
¡û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÃíÌÜÁª¼ê
¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î±ì»³¸÷µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö(ÆâÀî¤µ¤ó¤â¸½Ìò»þÂå¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿)¤½¤ó¤ÊWBC¤Ç¤¹¤¬¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆâÀî»á¤Ï¡Ö°ìÈÖ¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÎÆó»î¹ç¤Ç(¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò)Èï¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÍ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬»ÊÎáÅã¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤¬¸«¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¡£¤â¤·¤¯¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÂçÊ¬¸©Î©ÂçÊ¬¹©¶È¹â¹»¤«¤é2000Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡£2008Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢135»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.378¡¢14ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£¸½ÌòÄÌ»»¤Ç2186°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£