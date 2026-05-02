ロシア産の原油を積んだタンカーが3日、愛媛県今治市の太陽石油の製油所に到着することが分かりました。中東情勢の混乱後、日本がロシア産原油を調達するのは初めてです。経済産業省の担当者によりますと、到着するのはロシア極東の「サハリン2」で生産された原油です。太陽石油によりますと、ロシア産原油の調達はこれまでにも実績があり、直近では去年6月に同じルートで運んでいるということです。ただ、政府の依頼を受けたもの