◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）先発マスクをかぶった阪神・伏見が、今季初先発の西勇を攻守両面でサポートした。バッテリーを組むのは、オリックス時代の13年8月16日ロッテ戦（QVC）以来、実に4640日ぶり。13年ぶりのコンビに「どうだろう。良かったと思いますよ。（試合前の打ち合わせは）“おまえに任せた”って言われました」と笑ったものの、5回2失点の投球を支えた。打っても、3回2死二塁で