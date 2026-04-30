◇プロ野球セ・リーグ 広島 3-2 巨人（30日、東京ドーム）7回まで無得点に抑えられていた広島。2点ビハインドで迎えた8回には坂倉将吾選手が逆転3ランを放ち、1点リードを守り切って勝利しました。これで開幕カード以来のカード勝ち越しとしています。試合後に満面の笑みを浮かべた新井貴浩監督。坂倉選手の一発について「鳥肌が立ちました。3ボールだったので『振れよ！振れよ！』と思ってたんですけどね。もう見事なホームランで