松井秀喜氏以来となる巨人主砲のMLB挑戦

ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す巨人の岡本和真内野手がブルージェイズと合意したと複数の米メディアが3日（日本時間4日）に一斉に報じた。これを受け、正式発表の前にも関わらず、ブルージェイズの公式SNSの粋な投稿が話題を集めている。

NPB通算248本塁打を誇る岡本は、昨季は左肘の怪我で69試合の出場にとどまったものの、その安定した打力が高く評価されたようだ。「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者によると、契約は4年6000万ドル（約94億円）で、オプトアウト（契約破棄）の権利は付帯していない。MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者は契約金が500万ドル（約7億8400万円）と報じた。

ブルージェイズは、昨季は94勝68敗でヤンキースと同率ながら地区優勝を達成。ポストシーズンでも勝ち進んだが、ワールドシリーズでは大谷翔平投手、山本由伸投手らが在籍するドジャースに3勝4敗で惜しくも敗れた。一塁には主砲のブラディミール・ゲレーロJr内野手が在籍しており、岡本は三塁、または左翼での起用が有力視される。

球団公式Xは、現地で合意報道が流れた直後に「こんにちは」と日本語で投稿。選手名こそ記されていないものの、岡本の獲得を歓迎しているような内容だった。日本時間で未明の投稿にも関わらず、SNSでは「すごい」「まだ正式発表もないのにいきなり日本語でツイート」「急にどうした」「突然の日本語笑う」「完全に匂わせ」「日本へのリスペクトを感じる」「良いチームに入れてうれしい！」「粋な計らいですね」と話題を集めた。（Full-Count編集部）