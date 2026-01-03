犬が『撫でるのをやめないで』と思っているときの行動8つ 見逃したくないアピールや催促への対処法まで
犬が撫でるのをやめないでと思っているときの行動
1.体をグイグイ押しつけてくる
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、体をグイグイ押しつけてくることがあります。
撫でるのをやめたとき、撫でていた手に頭をグイグイと押しつけ、「撫でて？」と催促してきます。撫でてほしい部分がおしりであるときは、飼い主の体におしりをグイグイと押しつけることもあります。
2.撫でてほしい部分を向けてジッと待つ
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、撫でてほしい部分を向けてジッと待つことがあります。
撫でる手を止めたとき、犬がおしりを向けたままピタッと動きを止めたり、頭を少し下げたままピタッと動きを止めたりすることがあります。
それでも撫でる手を止めたままでいると、ジッと見つめてアイコンタクトをし、「撫でて？」と言っていることがあります。
3.クン…と鳴いたりワンッと吠えたりする
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、クン…と鳴いたりワンッと吠えたりすることがあります。
クン…と鳴くときは、「まだ撫でてほしいよ…」と、少し遠慮がちにアピールしているのです。ワンッと吠えるときは、「撫でるのやめないで！」と、強くアピールしたいのです。
4.しっぽをゆったりと振り続ける
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、しっぽをゆったりと振り続けることがあります。
また撫でるのを再開すると、しっぽの動きはピタリと止まります。また撫でるのをやめると、しっぽがゆったりと動き続けます。また撫でてもらえるときまで、ずっとしっぽを振ってアピールするのです。
5.目を細めてうっとりした表情で微笑む
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、目を細めてうっとりした表情で微笑むことがあります。
口角が緩やかに上がっているので微笑んでいるように見えるのですが、「撫でて♡」と可愛くアピールしたいのでしょう。
可愛い笑顔を向けられると、撫でないわけにはいかなくなってしまいますよね。
6.手でチョンチョンとする
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、手で飼い主の腕や膝をチョンチョンとすることがあります。
最初は遠慮がちな優しいチョンチョンなのですが、撫でてくれないことに不満を感じたとき、チョンチョンとする手にグッと力が入ることがあります。
7.仰向けに寝転がってお腹を見せてクネクネする
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、仰向けに寝転がってお腹を見せてクネクネすることがあります。お腹を撫でてほしいときに見せる「ヘソ天」と呼ばれるポーズです。
撫でる手を止めたとき、しばらくはヘソ天のままで待っているのですが、「早く撫でてよ～」と催促したいとき、体をクネクネとさせるのです。
8.後をついて回る
犬が撫でるのをやめないでと思っているとき、後をついて回ることがあります。
飼い主が“もう十分に撫でたから…”と移動したとき、愛犬が後をついて回り、「まだ終わってないよ？」とアピールしてくることがあります。
まだまだスキンシップやコミュニケーションに満足していないのでしょう。
犬に撫でるのをやめないでと言われたときの対処法
ぜひ撫でてあげましょう！
犬を撫でるということは、愛犬と飼い主との大事なスキンシップやコミュニケーションになります。愛情も信頼関係も深まりますし、お互いが幸せな気持ちになれます。
愛犬と飼い主がスキンシップをすると、幸せホルモンが分泌され、心が安定するのです。
まとめ
犬が撫でるのをやめないでと思っているときの行動を8つ解説しました。体をグイグイ押しつけてくる 撫でてほしい部分を向けてジッと待つ クン…と鳴いたりワンッと吠えたりする しっぽをゆったりと振り続ける 目を細めてうっとりした表情で微笑む 手でチョンチョンとする 仰向けに寝転がってお腹を見せてクネクネする 後をついて回る
飼い主への愛情・信頼・安心があるからこそ、愛犬は撫でることをやめてほしくないのです。いつまででも触れ合っていたいのでしょう。
その気持ちを尊重しつつ、無理のない範囲で愛情を持って応えてあげられるとよいのではないでしょうか。