◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指す。

2区をトップ通過したのは城西大だった。鶴見の中継所では6位だったが、同大初の留学生、ヴィクター・キムタイ（4年）が快走。18.28キロ地点で中大・溜池一太（4年）をあっという間に追い抜いた。

上りは課題だったが、13キロ付近から始まる権太坂を上りきると、一気にペースアップした。運営管理車の櫛部静二監督から「キープゴーイング！スマイル、スマイル、No.1」とハッパをかけられ、戸塚の中継所に飛び込んだ。1時間5分9秒は前回のエティーリ（東京国際大）の1時間5分31秒を更新する驚異の区間新記録。城西大がトップ通過するのも大学史上初の快挙だった。

キムタイは1年時の箱根は3区で区間11位と不発。2年時は3区で区間3位だったが、3年時の前回は2区で区間10位に沈んだ。4年となった今季は10月の出雲駅伝で3区区間賞、11月の全日本大学駅伝は3区で区間2位と活躍していた。