「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（３１日、ＮＨＫホール）

女優綾瀬はるか（４０）が司会を務め、ドレスやアクセサリーにも注目が集まった。

タイトな赤ドレスからスタートし、白、黒の衣装から午後１０時台には再び赤のドレスに。ＳＮＳでも注目となったのが右腕にキラキラに光るアクセサリーで、ＳＮＳでは「手首に釘付けだった」、「ダイヤすごいな」、「時計気になりすぎて調べたらみんな気になってた」、「ピアスも同じシリーズよね」と話題沸騰となった。

着用していたのは高級宝飾ブランド「ハリー・ウィンストン」のジュエリーウォッチとみる投稿が多く、「なんか見たことあるなと思ったら高級宝石店の腕時計だった」、「ハリー・ウィンストンの時計可愛すぎてやばい」、「時計ゴージャスだなぁと思ったらハリーウィンストンで納得」、「数千万かな」、「似合いすぎて流石すぎる」などと反響を集めた。

ハリー・ウィンストンの公式サイトでは「アルティメイト・エメラルド・シグネチャー」はダイヤモンドの輝きでケースを包み込んだシークレット・ウォッチ。ケースをずらすと、内側にもダイヤモンドが敷き詰めらたダイヤルがある。腕時計としてだけでなく豪華なブローチ、胸元のペンダントとしても身につけることができる。