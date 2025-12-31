±ÊÌî²ê°ê¡Öº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹Æñ¤·¤¯¡×¡Ö¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡×873Æü¤Ö¤ê¥Ö¥í¥°¤Ç¶á±Æ
½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Ö¥í¥°¹¹¿·¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ï23Ç¯8·î11Æü°ÊÍè¡¢873Æü¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿Netflix±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢2025Ç¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¡¡¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¡¡¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤â¡¡Âô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Ä¡¡º£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡×¤Èµ½Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«¡¡º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¡¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¶á±Æ¤Ï¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤Î±ÊÌî¤Ç¡¢¹õÈ±¤À¤Ã¤¿¡£
±ÊÌî¤Ï4·î23Æü¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÇÇÐÍ¥ÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤ÎÆó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£±ÊÌî¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¡Ê´ØÏÂÎ¼´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«½éÆü¤Î5·î16Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤ªÁû¤¬¤»¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï7·î28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè29²ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢±Ç²èº×¥·¥å¥Ð¥ë¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡Ö¤«¤¯¤«¤¯¤·¤«¤¸¤«¡×¾å±Ç²ñ¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÅìÂ¼¥¢¥¥³»á¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£