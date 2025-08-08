ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 田中圭との不倫疑惑の永野芽郁は「すごく落ち着いている」知人が語る… 永野芽郁と田中圭に不倫報道 永野芽郁 田中圭 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ NEWSポストセブン 田中圭との不倫疑惑の永野芽郁は「すごく落ち着いている」知人が語る近況 2025年8月8日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 不倫疑惑報道のあった永野芽郁についてNEWSポストセブンが伝えた 永野の知人は「芽郁ちゃんはいますごく落ち着いています」と言及 近年の様子に「本当の自分を見失っているのかも」と心配していた、と話す 記事を読む 関連の最新ニュース 永野芽郁と田中圭に不倫報道 記事時間 田中圭との不倫疑惑の永野芽郁は「すごく落ち着いている」知人が語る近況 記事時間 08/04 21:29 永野芽郁のSNSが約3カ月ぶりに更新も...コメ欄が大荒れ「人生崩壊させて」 記事時間 07/18 19:14 田中圭が海外のポーカー世界出場でザワつき...囁かれた永野芽郁との合流説 おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分 コロナ新規感染報告、2万人超 1機関当たり5.53人、厚労省 2025年8月8日 16時54分