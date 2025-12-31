¡ÚRIZIN¡Û¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡¢²øÎÏ¥±¥é¥â¥Õ¤È¤Î¸µ²¦¼ÔÂÐ·è¤òÀ©¤·ÎÞ¤Î1Ç¯¤Ö¤êÇòÀ±¡¡¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè10»î¹ç¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤¬È½Äê3－0¤Ç¥ô¥¬ー¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¡Öº£Æü¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¸µ¥Õ¥§¥¶ーµé²¦¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ï¡Ö½À¤È¹ä¡×¤Î15Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
³«»ÏÌó1Ê¬¡¢¥±¥é¥â¥Õ¤¬¶¯Îõ¤ÊÂÇ·â¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ò¥³ー¥Êー¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤â¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¼ó¤Ë´¬¤ÉÕ¤¯¥·ー¥ó¡£Áá¤¯¤âÎ¾¼Ô¤¬»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤¹¹¶ËÉ¤Ë¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ÏÀÅ¼ä¤ÈÂç´¿À¼¤ÎÇÈ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤â¥±¥é¥â¥Õ¤ÎÂÇ·â¤È¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂµ»¤Î¹¶ËÉ¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Å¸³«¤·¡¢»Ä¤ê1Ê¬¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î»°³Ñ¹Ê¤á¤¬Æþ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥±¥é¥â¥Õ¤¬¥Ñ¥ïー¤Ç²óÈò¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÇ½ªÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤ØÆÍÆþ¡£¤³¤³¤Ç¥±¥é¥â¥Õ¤Ï¥¹¥¿¥ß¥ÊÀÚ¤ì¤«¡£¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È»°³Ñ¹Ê¤á¤ËÆþ¤ê¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂ¤¬¥±¥é¥â¥Õ¤Î¼ó¤òÄù¤á¾å¤²¤ë¤¬¡¢¥±¥é¥â¥Õ¤¬ÎÏÇ¤¤»¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¾ìÆâ¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½À¤È¹ä¡×¤ÎÀï¤¤¡£¾¡ÇÔ¤ÏÈ½Äê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢¡ÖÀÖ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡ª¡×¡ÖÀÖ¡¢¥¯¥ì¥Ù¥ë¡ª¡×¤ÈÂ³¤¡¢È½Äê3－0¤Ç¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¾¡Íø¡£ºòÇ¯Âç³¢Æü°ÊÍè¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥¿¥¤¥È¥ëÀïÀþ¤ØÉâ¾å¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤¿¥¯¥ì¥Ù¥ë¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö2»î¹çÉé¤±¤Æº£Æü¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡¢Ä«ÁÒ¡ÊÌ¤Íè¡Ë¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¹±Îã¤Î¡Ö¥Ý¥Ú¥¬ー¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£