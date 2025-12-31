¡ÖÉ×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¡£¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡Ê62¡Ë¤¬PTA³èÆ°¤ÇÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸ÀÍÕ¡É¡Ä¡ÖÎø°¦¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¸ì¤Ã¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¤È¤Ï
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬5ËüËÜ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¢¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡Ê62¡Ë¡£·ëº§¤È½Ð»º¤òµ¡¤Ë1998Ç¯¤Ë¶È³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ô¤¬¤Ê¤¤É×¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤ä¥Ì¡¼¥É¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¶È¤ËÉü³è¤¹¤ë¡£²È»ö¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£ËÜ¿Í¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¿Ê¤ó¤ÇPTA³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡½Ð»º¸å¤ÎÉüµ¢»Å»ö¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¡ØÀõÁð¥í¥Ã¥¯ºÂ¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¡¢¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¦¤®¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¤ª¼Çµï»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ïÉÕ¤¤Ç½Ð±é¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀõÁð¥í¥Ã¥¯ºÂ¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¸©¡¢Ê¡²¬¸©¤Ê¤É·ÏÎóÅ¹¤Ë¤â¤è¤¯½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤1¥¯¡¼¥ë20Æü´Ö¤È¤«¤À¤«¤é¡¢²È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤ì¤Ê¤¤¡£Êì¤¬»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·É×¤ÏÅö»þ¡¢²È¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«µ¢¤Ã¤ÆÍè¤º¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÊÌµï¾õÂÖ¤Ë¡£»º¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¶¡¤È²ñ¤¨¤Ê¤¤Æü¡¹¤Ï¡¢¿É¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·»Ò¶¡¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÆ¯¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏÊý¤Î¥í¥Ã¥¯ºÂ¤Ë²ó¤ë¤È¤¤Ï7¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤¤ÈÆø¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤»¤¿¤·¡¢»Å»ö¤Ç¼ä¤·¤µ¤òÊ¶¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°é»ù¤Ë¤¤¤Ã¤µ¤¤¤«¤«¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¬½¢³Ø¤¹¤ë¤È¿Æ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Î¤¬¡¢PTA¤Ê¤ÉÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤À¡£
¡ÖÌò°÷·è¤á¤Î»þ¤Ê¤É¡¢¹Ô¤±¤ë»þ¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¤Ê¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Êì¤«¤é¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ìò³ä¤³¤½¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«¤éÂ¾¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢³Î¤«¹Êó°Ñ°÷¤Î¤è¤¦¤Ê°Ñ°÷²ñ¤Î³èÆ°¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Â¾¤Î¤ªÊìÍÍÊý¤«¤é·ù¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ï¡¢»ä¤ò¡Ø¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¡Ù¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡ÖÉ×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤è¡£¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯·ù¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÉ×¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò»ä¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ë¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤Æ´²Âç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½÷À¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤Ï¤ï¤ê¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¹¤«¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤Ï¡Ø¾Ð¤¦¸¤¡Ù
¡¡»Ò¶¡¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î³èÆ°¡£²¿¤«»×¤¤Çº¤à¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯·ù¤¤¤Î»ä¤Î·ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Ä¹ÃË¤Ï¼Ö¹¥¤¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é3¤äGT300¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼¡ÃË¤Ï¸å¤Ë»ä¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î·ÐÍý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡¡¤¿¤À¤ä¤Ï¤êÍÄ¾¯´ü¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²ù¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë»þ´Ö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥²¡¼¥à¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤«¤é¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤Ë¥×¥ì¥¹¥Æ¤ËXbox¤È¤«¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£»Ò¶¡¤È¤â°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤±¤É¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤È¤«¡Ø¥É¥é¥¯¥¨¡Ù¤È¤«Âç¹¥¤¤À¤·¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤È¤«¤Î¥Æ¥¤¥ë¥º¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ó¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¤Í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ø¾Ð¤¦¸¤¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¡ÊÆâÂ¼¸÷ÎÉ¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¾®¿ÜÅÄÉôÄ¹¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤Î¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ÁÉé¤±¤ó¤Ê¡ÁÎÏ¤Î¸Â¤êÀ¸¤¤Æ¤ä¤ì¡Á¡Ù¤Ã¤Æ²Î¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬¿É¤¤»þ¤Ë¡¢²¿ÅÙ¤â²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¾®¿ÜÅÄÉôÄ¹¤Î¤³¤Î²Î¤Ï¡¢¸å¤Î¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¤Ë¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ï2003Ç¯¤ËAV¤«¤é¤Î°úÂà¤òÀë¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤âÍç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ºîÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÆÃÌ¿·¸Ä¹ ÂþÌî¿Î¡Ù¤Ç¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤ì¤â¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÎ¿Í¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2008Ç¯¤«¤é¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¸Û¤ï¤ì¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢2009Ç¯¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Î½Ð»ñ¤È¼«¿È¤â½Ð»ñ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¡ØHITOMI.K¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¤ò³«Å¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¼ò¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ÉËèÆü¤¬ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤è¤¯¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ÁÉé¤±¤ó¤Ê¡ÁÎÏ¤Î¸Â¤êÀ¸¤¤Æ¤ä¤ì¡Á¡Ù¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¹¤ë¤ÈÅ¹¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ø¥ª¡¼¤Ã¡Ù¤Æ³Ý¤±À¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤â¿§Îø¤Ï¡Ö²êÀ¸¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸Û¤ï¤ì¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥Þ¤Ë¤Î¤·¤«¤«¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£·Ð±Ä¤Î¶ìÏ«¤ä¶äºÂ¤ÎÌë¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¿§Îø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤ËÌë¤Î¤ªÁê¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÉ÷½¬¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÅ¹¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡Ø²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹¤È¥Þ¥Þ¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ù¤Ã¤ÆÓÏ¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢»ä¤ò¸ýÀâ¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¿Í¤â¥¼¥í¡£¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤¿¤À¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶äºÂ¤ÎÅ¹¤ÏÃË½÷¤Î°û¤ß¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤æ¤¨¡¢¸Ä¿Í´Ö¤ÇÁÛ¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÂç¿Í¤ÎÃË½÷¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸ý½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±Ä¶È¤È¤«Çä¤ê¾å¤²¤Î¤¿¤á¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô¤¤¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤È¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ËÎø¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¤¤¤Ã¤µ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÂÎÎÏÅª¤ÊÈè¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÃ¯¤«¤ËÍê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢Îø°¦¤Ë¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¤Ê¤É¤ÎÁÛ¤¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®ÎÓ¤µ¤ó¤â¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÄ¹¤é¤¯°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ÂÊì¤Î²ð¸î¤ä´Ç¼è¤ê¤â·Ð¤¿¡£ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ºòÇ¯¡¢É÷¤Î±½¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØHITOMI.K¡Ù¤òÊÄÅ¹¤·¤¿¸å¤ËÊì¤Î´Ç¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢¶äºÂ¡Ø¥¨¥ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¤Î¸Û¤ï¤ì¥Þ¥Þ¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ï·ÏÎóÅ¹¤Î¡Ø¶äºÂ¤ê¤Ü¤ó¡Ù¤Ç¥Þ¥Þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ËÉ×¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¡£º£¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×¤Î¤ªÊè¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤â¤ªÊè»²¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¡¡¶äºÂ¤Ç¥Þ¥ÞÎò20Ç¯¤Î¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¡¢º£¤Î¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦¤ä·ëº§Î¥¤ì¡¢¥Û¥¹¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤ë½÷À¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Í¤¨¡¢¾®¿ÜÅÄÉôÄ¹¤ÎÀº¿À¤ò¸«½¬¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤â¡¢¡ØÁ°¤ò¸þ¤±¡ª¡Ù¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£Îø°¦¤Ë¤¹¤¬¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÉé¤±¤ë¤Ê¡¢ÎÏ¤Î¸Â¤êÀ¸¤¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯11·î¤è¤êYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø°æ¾åÏÂÉ§&¤Ò¤È¤ß¥Þ¥Þ¤Îº£¾¬¤â¡Ä¶äºÂ¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¡£¡Ù¤ò³«Àß¡£"·³»öÌ¡ÃÌ²È"¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¢¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°æ¾åÏÂÉ§»á¤È¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ·Á¼°¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ò¤È¤ß¥Þ¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¡¢ÅÁÀâ¤Î½÷Í¥¤ËÇº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÎ»¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Ë