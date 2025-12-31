¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÁí½¸ÊÔ¡¢1Ç¯´Ö¤Î¡ÈÌ´È¸¡É¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿»³¡ª¹â¤¤»Ö¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç½ÐÈÇ³¦¤ÎÉ÷±À»ù¤Ø¡ÚÄÕ²°½Å»°Ïº¡¦Á°ÊÔ¡Û
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¡ØÁí½¸ÊÔ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÈÀï¹ñÊª¤·¤«¥Ò¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢£²Ç¯´ÖÂ³¤±¤Æ¤ÎÊ¸·ÝÂç²Ï¡£¹çÀï¤â¤Ê¤¯Å·²¼¼è¤ê¤ÎÉð¾¤â½Ð¤º¡¢¹¾¸Í¤ÎÄ®¿Í¤Ç½ÐÈÇ¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¿¹²¼²Â»Ò»áµÓËÜ¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¡Ö¤½¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤µ¤ìÂ³¤±¤¿¤³¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï¡¢NHK¥×¥é¥¹ÇÛ¿®¤ÎÎòÂåÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇºÇÂ¿»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·¡¢Í¾±¤¤Ë¿»¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ø¼°HP¤â2026Ç¯1·î5Æü¤ÎÌë¤Ç½ªÎ»¤È¤«¡£Æ°²èÅê¹Æ¤â½ç¼¡ºï½ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Áí½¸ÊÔ¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÚµÈ¸¶Í·½÷ÊÔ¡Û¡Ú¥Á¡¼¥àÄÕ½ÅÊÔ¡Û¡Ú4¿Í¤Î½÷¿ÀÊÔ¡Û¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î´¶Æ°¤Õ¤¿¤¿¤Ó¡ªÁí½¸ÊÔ¤ÎÁ°¤Ë¡È¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿À¡¹¡É¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿Ì¾¾ìÌÌ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ú¥Á¡¼¥àÄÕ½ÅÊÔ¡Û
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÁí½¸ÊÔ¤ÎÊüÁ÷´Ö¶á¡ªÄÕ½Å¤òÀ¸¤ß°é¤Æ¤¿¡È½÷¤¿¤Á¤ÎÄìÎÏ¡É¡¢´¶Æ°¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¡Ú4¿Í¤Î½÷¿ÀÊÔ¡Û
º£²ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÁí½¸ÊÔ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÚÄÕ²°½Å»°ÏºÊÔ¡Û¤È¤·¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤òÁ°ÊÔ¡¦¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÕ½Å¡ÊÈà¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¡Ö¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤â¶¦´¶¤·¤¿¤ê¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡×¤Ç¤·¤¿¡££±Ç¯´Ö¡ÈÌ´È¸¡É¤Ë¿ì¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¼þ°Ï¤Î¿Í¤ò´¬¤¹þ¤ß°¦¤µ¤ì¤¿¿Í
ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢¹¾¸Í¤Î½ÐÈÇ³¦¤ÇÂçÀ®¸ù¤·¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¡£
¤±¤ì¤É¡¢°ÊÁ°¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÄÕ½Å¤¬¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¿Í¡¹¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¿Í´ÖÀ¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢½É²°ÈÓÀ¹¡ÊËôµÈÄ¾¼ù¡Ë¤¬Â£¤Ã¤¿ÄÕ½Å¤ÎÊèÀÐÈê¤Ë¤â¡¢
¡È¤½¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ï»Ö¡¦¿Í³Ê¡¦ºÍÃÎ¤¬¼ì¹¹¤ËÍ¥¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤â¤«¤±¤º¡¢¿Í¤Ë¤Ï¿®Íê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤¿¡£ÛÉÍý¡Ê¤«¤é¤Þ¤ë¡Ë¤Ï¡¢Æ«¼ë¸ø¤ò¼êËÜ¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡É
¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤«¤éË½Áö¤·¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Æß´¶¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯°ú¤Ë´Å¤¨¤¿¤ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¿¿Í¡É¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÄÕ½Å¤Î ¡È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤Þ¤º¹ÔÆ°¡É¤ÎÀº¿À¤Ç¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤¬°é¤Á¡¢ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤Î¡Ö½ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡ÖµÈ¸¶¤ò¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡×»Ö¤Î¹â¤µ¤È¹ÔÆ°ÎÏ
ÌÀÏÂ9Ç¯¡Ê1772¡Ë¤ÎÌÀÏÂ¤ÎÂç²Ð¡£È¾¾â¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤ëÄÕ½Å¤Î»Ñ¤«¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¤º¢¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö¤ªÉ±ÍÍÊý¡¢ÂßËÜ²°¤ÎÄÕ½Å¤¬¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¸Ï°¤ËË¬¤ì¤ë»þ¤Î°§»¢¡£Î©ÇÉ¤Êµ¸Ï°¤Ç¤âºÇ²¼ÁØ¤Î¾ôÇ°²Ï´ß¸«À¤¤ÎÆóÊ¸»ú²°¤Ç¤â¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤È¤¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë ¡È¤ªÉ±ÍÍÊý¡ª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
²¬¾ì½ê¤¬Áý¤¨µÈ¸¶¤ÎµÒ¤¬¸º¤ê¡¢½÷Ïº¤¬ÈÓ¤ò¿©¤¨¤º»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Êµç¾õ¤ò¸«¤«¤Í¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢µ¸Ï°¼ç¤¿¤Á¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤ó¤â¤Û¤í¤í¤Ç¤·¤¿¡£Ê¿²ì¸»Æâ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡ÖÅÄ¾ÂÍÍ¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÄÕ½Å¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÓÀ¹¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¡É¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ó¤¤¤¿Èà¤ÎÎ®µ·¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°Õ¼¡¤Ë²¬¾ì½ê¤Ø¤Î·ÙÆ°¡Ê¤Î¼êÆþ¤ì¡Ë¤ò´ê¤¤½Ð¤ë¤âÃÇ¤é¤ì¡Ö¤ªÁ°¤ÏµÈ¸¶¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬½ÐÈÇ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ì¸À¤Ë±ú¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤Þ¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤Î´¨¥¬¥é¥¹¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¤¡£
µÈ¸¶¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡ØµÈ¸¶ºÙ¸«¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¿Í¤¬»×¤ï¤º¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½øÊ¸¤òºÜ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»×¤¤¤Ä¤¡¢¸»Æâ¤Ë°ÍÍê¤·¤Þ¤¦¡£
ÄÕ½Å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÅ·À¤Î¤Ò¤é¤á¤¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö²¶¤ÏµÈ¸¶¤ò¹¾¸Í¤Ã»Ò¤ÎÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¸«²¼¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£²Ö³¡¤Ê¤ó¤«¹âÃÍ¤Î²Ö¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ç¤¢¤ëµÈ¸¶¤ò¤è¤ê¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¶¯¤¤¡È»Ö¡É¤¬Èà¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¡Ö½÷¤Î¸Ô¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ëÉå¤ì³°Æ»¤ÎËºÈ¬¤Î¿´°Õµ¤¡×
¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤¬µÈ¸¶¤À¤Ã¤¿º¢¡¢ÃÏËÜÌä²°¤Î¡¦À¾Â¼²°¡ÊÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¡Ë¤ÎºöÎ¬¤Ç¡¢¡ÈÄÕ½Å¤ÏÈÇ¸µ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¡È¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ë´È¬¤¿¤Á¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ä¤é¤ËÎ®¤ì¤ë¶â¤Ï¡¢½÷Ïº¤¬ÂÎ¤òÄË¤á¤Æ²Ô¤¤¤À¶â¤¸¤ã¤Í¤§¤Ç¤¹¤«¡£½÷Ïº¤Î·ì¤ÈÎÞ¤¬Þú¤ó¤À¶â¤òÍÂ¤«¤ë¤Ê¤é¡¢½÷Ïº¤ËµÒÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ê¤Æ¤¨¤¸¤ã¤Í¤§¤Ç¤¹¤«¡£¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢½÷¤Î¸Ô¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¡¢Éå¤ì³°Æ»¤ÎËºÈ¬¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¿´°Õµ¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡ª¡×
¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ÊÈ¬¤Ä¤Î¡ÈÆÁ¡É¤òËº¤ì¤¿Ë´È¬¤Ø¸þ¤±¤¿¡¢º²¤¬¤³¤â¤Ã¤¿±éÀâ¡£
½÷Ïº¤ÏÂÎ¤òÄË¤á¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥Á¤Î°¤¤µÒ¤âÃÇ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö½÷Ïº¤¬ÂÎ¤òÇä¤Ã¤Æ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö½÷Ïº¤¬ÂÎ¤òÄË¤á¤Æ¡×²Ô¤¤¤À¶â¡£
ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¿©¤ÙÊª¤â¤í¤¯¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤º»à¤ó¤À¤éÍç¤Ë¤µ¤ìÃÏ¤Ù¤¿¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷Ïº¤¿¤Á¤ÎºÇ´ü¤Î»Ñ¤Ï¡¢¾ï¤ËÄÕ½Å¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÕ½Å¤Î¿¿·õ¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢Ë´È¬¤¿¤Á¤Î¿´¤âÆ°¤«¤·¤Þ¤¹¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
À¾Â¼²°¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¯ËÜµ¤¤ò½Ð¤¹ÄÕ½Å¤Ï¡¢³ÆÅ¹¤Î½êÂ°½÷Ïº¤òÄ´¤Ù¾å¤²¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¸¶¹Æ¤òÉÁ¤¯¿·Ç·½õ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤â¡¢Ä¦¤ê»Õ¤Î»Í¸ÞÏ»¡ÊÈî¸å¹î¹¡Ë¤â²¿ÅÙ¤â½¤Àµ¤¬Æþ¤ê¥Ö¥Á¥®¥ì¤Ê¤¬¤éÄÕ½Å¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸ÞÂåÌÜÀ¥Àî¤ò½±Ì¾¤¹¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¡Ö¤½¤ì¤òºÙ¸«¤ËºÜ¤»¤ì¤ÐÇä¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÃËÁ°¤Ê²Ö¤Î°æ¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¡£»¤¤ê¤¢¤¬¤Ã¤¿»æ¤ò¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÞ¤ê¡¦ÃÇ¤Á¡¦ÄÖ¤ê¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ìËÜ¤ò»Å¾å¤²¤ëÆóÊ¸»ú²°¤Î½÷Ïº¤¿¤Á¡£
¤Þ¤µ¤ËÄÕ½Å¤é¤·¤¤¡È¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯µÛ°úÎÏ¡É¤ò´¶¤¸¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬ÄÕ½Å¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¶âÌÙ¤±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖµÈ¸¶¤ò¤è¤ê¤è¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
·ù¤¬¤é¤»¤äË¸³²¤ò¼õ¤±¡¢¸«²¼¤µ¤ì¤Æ¤â¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¡È¥®¥ã¥Õ¥ó¤È¤¤¤ï¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼êÏÓ¡£¤¿¤ÀÃöÆÍÌÔ¿Ê¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤é¤ê¤È¤«¤ï¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤«¤ï¤·Áê¼ê¤òÅ¾¤Ð¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆ¬Ç¾Àï¤Ë¤â¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÕ½Å¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ²°¤¿¤Á¤¬¡ÖÈ¾ÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤Ï¶»¤¬¤¹¤¯»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¸»Æâ¤Î¶µ¤¨¤ÏÀ¸³¶¿´¤ÎÃæ¤ËÀ¸¤«¤·Â³¤±¤¿
¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¤è¤¤¹ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤À¤«¤é¡Ø¹Ì½ñÆ²¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¸»Æâ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£¤½¤Î¸»Æâ¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤ÆÅê¹ö¤µ¤ì¹ö»à¤·¤¿»þ¡£
°äÂÎ¤ò¸«¤¿¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²¾¤ÎÊè¤Ç¤¢¤ëÅÚ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¡Ö²¶¤Ï¸»ÆâÀèÀ¸¤¬»à¤ó¤À¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤Í¤¨¡£¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤½¤ì¤¬²¶¤ÎÎ®µ·¤Ê¤ó¤Ç¡×
¤È¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢²Ö³¡¤À¤Ã¤¿Ä«´é¡Ê°¦´õ¤ì¤¤¤«¡Ë¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿Î®µ·¤ò¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²¿¤«¤ÈÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆüËÜ¶¶¤ÎÂç¼êËÜ²°¡¦¿Ü¸¶²°»ÔÊ¼±Ò¡ÊÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¶¤Ï¸»ÆâÀèÀ¸¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤µ¤»¤ë¤¼¡£¸»Æâ¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£ËÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤º¤Ã¤È²¶¤¬»à¤ó¤Ç¤â¸»Æâ¤Î¿´¤òÀ¸¤«¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¡£¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÕ½Å¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢¡È½ñ¡É¤ÇµØÂÇ¤Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡È½ñ¡É¤Ç¤ª¾å¤Ë¹³¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÎ®µ·¤Ï¡¢À¸³¶¤ËÅÏ¤êÄÕ½Å¤ÎÃæ¤ËÁ¯ÌÀ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¸»ÆâÀèÀ¸¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¾Ã¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÊ¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ÈÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿»þ¤â¡¢Çç¤¤¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Î®µ·¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡Èµß¤¤¡É¡£¸½Âå¿Í¤Ë¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÎ®µ·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
NHKÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
¸åÊÔ¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£